Предлагали на Папи Ханс да прави музика за предизборни кампании

Папи Ханс е получавал предложения неговата музика да стане част от предизборни кампании, но до този момент е отказвал да поеме в тази посока. Певецът направи признанието в ефира NOVA, където говори за границата между сцената, обществените теми и собственото си творчество. Той не посочи конкретни партии или кампании, от които са идвали предложенията. Засега изборът му е категоричен - да остане изцяло в музиката.

"Ако се побъркам някой ден и реша, че мога да оправя света чрез политиката, ще приема да пиша песни за предизборни кампании“, заяви певецът. Той потвърди, че през годините действително са му звънели с подобни предложения, но не ги е приемал. "Искам да се занимавам само с изкуство, само с музика и чрез тях да приобщавам хората към мечтите си", обясни Папи.

Разговорът стигна и до един от неприятните моменти в началото на кариерата му, за който досега не е говорил публично. "Малко се срамувам от това, но ще я споделя", призна той. По време на снимки на музикален клип негов приятел режисьор поставил под съмнение избрания от него път. "Абе, ти защо го правиш това нещо, музиката? Няма да станеш Васко Найденов", заявил приятелят му.

Реакцията на Папи Ханс тогава била незабавна:

"Но аз не съм Васил Найденов. Искам да стигна много по-далече!" Съветът да се откаже обаче не го спрял и години по-късно двамата отново се срещнали. "Еее, браво, стана!", признал тогава приятелят. За изпълнителя историята се е превърнала в пример колко решаваща може да бъде вярата в собствената посока.

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Според него талантът сам по себе си не е достатъчен и артистът трябва да бъде изцяло отдаден на това, което прави. "Ако човек е побъркан да вярва в мечтите си, те ще станат реалност", заяви изпълнителят. Мотивацията си той описа с характерно сравнение:

"Има морков пред носа ми и тояга зад гърба ми, която ме подтиква непрекъснато да правя музика. Аз съм си тоягата".

Любопитно е, че въпреки живота си на сцена Папи Ханс почти не посещава концерти. Прави изключение, когато става дума за музикант, когото истински харесва и иска да види как преживява собствените си песни пред публика. На 35 години изпълнителят признава, че гледа и по различен начин на успеха. "За мен няма значение пред колко хора съм излязъл, а какво мога да им дам. Преди ме интересуваше какво ще получа", обобщи Папи Ханс.