Учителка се качи зад волана в Свищо с 2.4 промила алкохол в кръвта

Учителка по английски език е била засечена да шофира с 2.4 промила алкохол в Свищов по време на празника "Свищовски лозници". Шофьорката е била спряна около 22.30 ч. в петък и показанията на дрегера отчели изпито солидно количество алкохол. Тя е отказала кръвна проба, което означава, че няма претенции за това, което е показал теста, уточниха от полицията. Преподавателката е задържана за 24 часа да изтрезнява в полицейското управление.

Автомобилът, който е бил на нейно име, е отнет от полицията. Образувано е бързо производство.

Родители на нейни ученици определят случая като недопустим.

За това, че преподавателката пие и кара, се знаело отдавна в малкия град. Смятат, че до сета е прикривана.

Очаква се реакция и от ръководството на училището, в което жената преподава.