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Учителка се качи зад волана в Свищо с 2.4 промила алкохол в кръвта

Родители на нейни ученици определят случая като недопустим

27.09.2026 | 13:45 ч. 51
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Учителка по английски език е била засечена да шофира с 2.4 промила алкохол в Свищов по време на празника "Свищовски лозници". Шофьорката е била спряна около 22.30 ч. в петък и показанията на дрегера отчели изпито солидно количество алкохол.  Тя е отказала кръвна проба, което означава, че няма претенции за това, което е показал теста, уточниха от полицията.  Преподавателката е задържана за 24 часа да изтрезнява в полицейското управление. 

Автомобилът, който е бил на нейно име, е отнет от полицията. Образувано е бързо производство.

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Родители на нейни ученици определят случая като недопустим. 

За това, че преподавателката пие и кара, се знаело отдавна в малкия град. Смятат, че до сета е прикривана. 

Очаква се реакция и от ръководството на училището, в което жената преподава.

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