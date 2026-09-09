Жена пострада и е в болница след опит за грабеж в Любимец

Продавачка е настанена в болница след опит за грабеж в хранителен магазин в Любимец, съобщиха от МВР в Хасково.

Инцидентът е станал в петък около 21:30 часа в търговски обект на улица „Одрин“. 22-годишен мъж, познат на органите на реда, е нападнал 48-годишната служителка с намерението да открадне наличните пари от магазина.

В резултат на нападението жената е пострадала и е настанена за лечение в МБАЛ – Свиленград, без опасност за живота ѝ.

Реакцията след сигнала до полицейското управление и намесата на близък на собственичката на магазина са довели до бързото задържане на извършителя. При проверката с дрегер е установено, че 22-годишният нападател е бил с 2,48 промила алкохол в кръвта.

Първоначално той е арестуван за срок до 24 часа, а впоследствие прокуратурата го е привлякла като обвиняем и е удължила мярката му за задържане до 72 часа, предаде bTV. По случая е образувано досъдебно производство.