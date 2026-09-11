Ужас в Крушевец: Пребиха, вързаха и ограбиха 70-годишен мъж в дома му

70-годишен мъж е бил пребит, вързан и ограбен в дома си в созополското село Крушевец. Само няколко часа по-късно полицията е задържала четирима души - трима мъже и една жена, предаде bTV.

По данни на прокуратурата възрастният мъж първоначално е бил подканен да напусне дома си от жена, която познавал и която е от същото село. Когато по-късно се върнал, бил посрещнат от трима нападатели.

Един от тях го ударил в тила, при което мъжът паднал на земята. След това нападателите продължили да го бият, вързали ръцете му зад гърба с тиксо и претърсили жилището.

"Най-напред той е бил подканен да напусне дома си от позната жена от същото населено място – село Крушевец. След известно време, когато мъжът се връща в дома си, изненадващо той е бил посрещнат от тримата нападатели с удар в областта на тила", обясни говорителят на Районната прокуратура в Бургас Щелиян Димитров.

От дома са откраднати 500 евро, 2000 щатски долара, златни пендари, мобилно устройство и стационарен телефон.

Разследващите проверяват и дали нападателите предварително са разполагали с информация за имущественото състояние на жертвата.

Четиримата задържани са с криминални регистрации, а част от тях са били осъждани. Всички отнети вещи са открити.

Тримата обвиняеми са задържани първоначално за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда да им бъде наложена постоянна мярка "задържане под стража".

Състоянието на 70-годишния мъж е стабилно. Предстои съдебномедицинска експертиза да установи какви телесни увреждания са му причинени.