BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Сайтът "Колко струва" ще показва цените от 256 търговски вериги

Към момента 40 търговци ползват в тестов режим платформата

01.10.2025 | 10:26 ч. 1
Снимка: БГНЕС

256 търговски вериги ще подават информация за цените на стоките от първа необходимост към интернет портала "Колко струва", заяви "Денят започва" по БНТ изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Той посочи, че към момента 40 търговци ползват в тестов режим платформата.

"Продуктите са разнообразни - предимно хранителни продукти от първа необходимост. Включени са и някои лекарствени продукти, които са най-често използвани, както и продукти за битови нужди. Призовавам търговците, които все още не са ни предоставили данни, че законът предвижда санкции в големи размери за непредоставяне на данни. Санкциите стигат до 100 000", коментира Александър Колячев.

