Василев: Кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата?

Лидерът на ПП каза, че промените в ДАИ трябва да са обмислени

01.10.2025 | 13:02 ч. 23
БГНЕС

"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ", каза педседателят на ПП Асен Василев. Така той коментира предложението на Борисов и Пеевски агенцията да бъде разпусната.

"Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", попита риторично Василев.

"Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на ДАИ, а не на базата на това, че някой се е изложил пред чужденците", подчерта председателят на ПП.

Василев направи коментар и по темата за предстоящия бюджет, дефицита и еврозоната,

"Ако дефицитът тази година е прекалено висок, това няма да се отрази на влизането в еврозоната, защото докладът за членството ни вече е приет”, каза бившият финансов министър и подчерта, че негативен ефект ще има за България, тъй като ще има процедура по свръхдефицит, което означава служебно ограничаване на разходите в следващите години.

"Ако не се отделят 9 милиарда за касичките на Пеевски, има пари за всичко", подчерта Василев.

Той съобщи, че от ПП-ДБ са инициирали подписка за свикването на извънредна здравна комисия, която на второ четене да разгледа законопроекта за заплащането на младите медици.

"Необходими са 20 милиона лева на месец, за да се достигнат нивата, които искат младите лекари - 150% от средната работна заплата, и всички други медицински специалисти - 125% от средната работна заплата", поясни Василев и добави, че средства има, тъй като бюджетът на НЗОК е 9,9 милиарда лева.

ПП Асен Василев ДАИ закриване бюджет дефицит еврозона
