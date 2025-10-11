НОИ с предупреждение за въвеждането на еврото

Гражданите трябва да бъдат особено внимателни и да не предоставят лични данни на непознати лица, които се представят за служители на Националния осигурителен институт (НОИ) във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Това каза директорът на Териториалното поделение на НОИ – Благоевград Илиян Георгиев по време на информационната кампания „Пенсиите в евро“, проведена в Гоце Делчев паралелно с приемната на заместник-омбудсмана Мария Филипова.

От 1 януари 2026 година пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи от страна на гражданите, подчерта Георгиев.

Ако някой се представи за служител на НОИ и поиска лични данни или подписи, това е измама, добави той. Георгиев призова при всяко съмнение хората незабавно да уведомяват териториалното поделение на НОИ или органите на МВР.

По думите му през следващите месеци в различните населени места ще има определени лица, които ще съдействат за предотвратяване на подобни случаи.

Директорът на НОИ - Благоевград обясни, че всички средства по банкови сметки ще бъдат превалутирани автоматично по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева, без необходимост от действия от страна на гражданите.

Проблем би могъл да възникне единствено при парите в брой, които трябва да бъдат обменени в банките или изхарчени през януари, като ресто ще се връща в евро, посочи Георгиев.

Той добави, че от 1 януари всички клонове на „Български пощи“ ще изплащат пенсиите в евро, а банкоматите ще разпространяват само евро банкноти, предава БТА.

„Всички институции работят съвместно, за да се премине плавно и без сътресения към новата валута. Важно е хората да бъдат спокойни и предпазливи – измамниците ще опитат да се възползват от неувереността в началото на процеса“, заяви Георгиев. Той призова възрастните граждани да потърсят съдействие от близките си и да се информират само от официалните източници – НОИ, Министерството на финансите и Българската народна банка.