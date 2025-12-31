IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лудница в Перник, пазарува се трескаво

Малките магазини няма да работят една седмица, защото нямат евро

31.12.2025 | 18:22 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Перничани пазаруват като за последно днес, на 1 януари магазините в миньорския град няма да работят, предаде репортер на БГНЕС.

Паркингите на търговските вериги са препълнени, а гражданите са принудени да паркират в междублоковите пространства в близост до магазините.

Довечера след 21 ч. няма да може да се зарежда гориво по бензиностанциите заради въвеждането на еврото.

Собствениците на малките магазини заявиха, че няма да работят около една седмица - до 7 януари, защото нямали евро.

Предстои да видим дали в големите търговски вериги ще ни връщат евро или само лева. Перничани още отсега се заканиха, че ако не им връщат в евро, няма да пазаруват от съответния магазин.

перник пазаруване
