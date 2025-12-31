Лудница в Перник, пазарува се трескаво

Перничани пазаруват като за последно днес, на 1 януари магазините в миньорския град няма да работят, предаде репортер на БГНЕС.

Паркингите на търговските вериги са препълнени, а гражданите са принудени да паркират в междублоковите пространства в близост до магазините.

Довечера след 21 ч. няма да може да се зарежда гориво по бензиностанциите заради въвеждането на еврото.

Собствениците на малките магазини заявиха, че няма да работят около една седмица - до 7 януари, защото нямали евро.

Предстои да видим дали в големите търговски вериги ще ни връщат евро или само лева. Перничани още отсега се заканиха, че ако не им връщат в евро, няма да пазаруват от съответния магазин.