Близо 50% от левовете вече са събрани в БНБ

Гражданите и търговците да се снадбят с необходимите количества евробанкноти и евромонети, без да чакат последния момент, тъй като всички условия за обмяна на левове в евро са осигурени. Този призив отправи на брифинг Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища и председател на Координационния център към Механизма за еврото.

Той припомни, че на 31-ви януари 2026 година приключва периодът на двойно обращение на лев и евро, като от началото на февруари законно платежно средство ще бъде единствено еврото.

Иванов подчерта, че търговските банки ще обменят левове в евро без такси до средата на тази година, акато тази услуга ще се извършва безсрочно в Българската народна банка (БНТ). По думите му търговските банки прилагат уеднаквени правила при обмяна на валута, независимо дали става дума за клиенти на банката, или не.

За суми до 5 000 евро обмяната се извършва само срещу лична карта, а за суми над този праг се изисква попълване на декларация.

Владимир Иванов посочи, че 48,3 на сто от паричната маса в левове вече е събрана от БНБ, като след 20-ти януари се очаква еврото да бъде добре заредено в паричното обращение в страната. Според него, процесът върви по-добре от очакваното.

Иванов посочи още, че от днес в страната действат и областни организационни центрове на ниво кметство или кметски наместници, където гражданите могат да подават сигнали, включително при проблеми извън Закона за въвеждане на еврото. По думите му в периода 5-9 февруари тази година в клоновете на "Български пощи“ са реализирани 22 000 операции по превалутиране.