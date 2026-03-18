Борисов: Коалициите се правят след изборите, сега партиите се явяват с цялата си мощ ВИДЕО

Борисов: Коалициите се правят след изборите, сега партиите се явяват с цялата си мощ

Аз не искам да изглежда, че ГЕРБ наказва българите, каза лидерът от Брюксел

18.03.2026 | 19:40 ч. Обновена: 18.03.2026 | 19:47 ч. 29
Бойко Борисов, Facebook

Коалициите се правят след изборите, всяка партия сега се явява с цялата си мощ, каза Борисов

“Днес ние без никой да ни задължи като партия подкрепихме удължителния бюджет, който правителството предложи”, каза от Брюксел лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и добави: “И тук вместо да ни кажат едно голямо благодаря, защото намерихме мнозинство за това, те пак продължават с арогантно, надменно поведение да говорят”.

Борисов е в европейската столица за юбилея на Европейската народна партия.

“На правна комисия вчера висяхме с ПП и ДБ, но нямаме гласове, тя се провали и сега идвам на всички, които ме питаха "Защо с Ново начало?” - защото когато ги привлякохме тях днес мина удължителния бюджет, мина закона за лобизма, мина Кодекса и сигурно още две-три неща в следващите дни. Но това не трябваше да го правя аз, а Гюров да седне и да поиска тази подкрепа от партиите”, обясни партийният лидер.

“Европейската Народна Партия (ЕНП) винаги ни е подкрепяла много, в България и няма кой друг да подкрепя, но истинската подкрепа я очаквам от българския народ, който вижда какви листи се правят, какви скандали стават, неумението да се управлява”, коментира Борисов. 

Бившият премиер каза още, че коалициите се правят след изборите, а сега всяка партия трябва да се явни на тях с “цялата си мощ и желание”.

“Поне ние ще покажем какво можем да надградим от всичко, което сме направили досега, други се явяват просто, за да са вътре в парламента или предварително заявяват, че ще са опозиция. Така както ни подредят хората, има различни варианти за работа, а има и вариант да отидем на нови избори ако сме толкова щедри да харчим. Целта ни е да постигнем добър резултат, мобилизирани са структурите ни”, категоричен е Борисов.

“Учудвам се на правителството сега. Понеже много години съм бил кмет, премиер, светът сега е в една ужасна кръвопролитна война на няколко фронта. Когато Ормузкият проход е затворен, естествено  е, че цените на горивата ще се вдигнат. Не бих нападнал правителството за това. Има действително обективни обстоятелства, разбира се НАП, изпълнителната власт, КЗП могат да бъдат много по-ефективни  и се надявам правителството да го направи. Войната дано свърши в рамките на този месец, както чуваме от страна на САЩ и Израел, че би могло да стана, за да се нормализират цените”, каза още лидерът на ГЕРБ.

За Европейската прокуратура и “изфабрикувания процес”

“Европейската прокуратура днес каза това, което ние преди четири години казахме – че изфабрикуваха един процес, за който си поеха отговорност, разбира се. Много дилетантски намесиха името и на Европейската прокуратура, за да е още по-силна манипулацията, още по-мощна и днес поредният им звучен шамар за измишльотините, които правиха”, заяви Борисов. 

 За пътя към еврозоната

Лидерът на ГЕРБ коментира и политическото взаимодействие в българския парламент. 

“Сега си обяснявате, че ако аз не бях привлякъл тази подкрепа през тази една година, нито в еврозона, нито в Шенген, нито План за възстановяване щяха да отпушат. Ако бях подходил по същия начин, да кажа: “Не, не искаме с никого”, ми нямаше да имаме еврозона, нямаше да има тези близо 5 милиарда в бюджета”, подчерта той. По думите му подкрепата на "Ново начало” е била ключова за приемането на удължителния бюджет и важни закони, свързани с Плана за възстановяване. Аз не искам да изглежда, че ГЕРБ наказва българите”, добави Борисов.

За цените на горивата

Относно нестабилната международна ситуация и икономическите последици, Борисов отбеляза трудностите пред управлението. “Светът е в една ужасна, кръвопролитна война на няколко фронта – и Иран, и Газа, и Украйна. Когато Ормузкият проход е затворен, естествено е, че цените на горивата ще скочат. Аз никога не бих нападнал по такава тема правителството, просто така съм устроен. Има действително обективни обстоятелства”, коментира той и изрази надежда за скорошен край на конфликтите.

Политическото семейство на ЕНП

“През всички тези години Европейската народна партия е била водеща в Европа. Почти винаги сме имали председател на Европейската комисия, на Европейския парламент, на Европейския съвет. ЕНП винаги ни е подкрепяла, защото в България няма кой друг да подкрепят”, заяви Борисов. Той призова за сплотеност в европейското семейство в условията на избори и кризи.

Участието на Бойко Борисов в юбилейната церемония е силно признание за авторитета и ролята на ГЕРБ в европейското политическо семейство, подчертават от партията. То потвърждава утвърденото място на формацията сред водещите политически сили в Европа и последователния ѝ принос към стабилността и развитието на Европейския съюз.

