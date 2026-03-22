Трябват ни 121 гласа в НС: ПП-ДБ откриха предизборната си кампания СНИМКИ

Стана модерно да се бори корупцията и олигархията, но след като най-тежката част от битката мина. Това заяви Асен Василев по време на откриването на предизборната кампания на "Продължаваме промяната-Демократична България".

Събитието се провежда в парка при НДК откъм бул. "Витоша" и бул. "Патриарх Евтимий".

Василев заяви, че сега ще трябва да се бори корупцията с истински действия, а не с празни приказки.

В началото от трибуната беше изразено послание на коалицията: "Трябва да се прекъсне веднъж завинаги корупционният модел и да изградим силна България в силна Европа".

През 2013 г. когато протестирахме срещу Пеевски и Борисов, хората от този модел имаха надежда, че този модел няма да си тръгне, а ние ще си тръгнем от България. Ние обаче не си тръгнахме, каза членът на младежката организация на "Да, България" и кандидат за депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Анна Бодакова.

"Вярвам, че България може да стане държава, в която да останеш с желание, да създадеш семейство, да създадеш бизнес. Именно затова 150 000 души изляазоха на протеста в края на миналата година. Всичко това обаче е само половината работа. Имаме още работа – тя ще се случи пред урните. Излезте и гласувайте", призова Бодакова.

"Нашата цел е максимално да привлечем доверието на гражданите. Дали в крайна сметка те ще дадат на някоя партия мнозинство, както виждаме на последните избори, е много малко вероятно. Ние сме свикнали да посочваме много ясни периоритети, но не само на теория, а и на практика, в конкретика, и да сме гарант за тяхното изпълнение", заяви пред журналисти преди откриването на кампанията съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"За да си изпълним приоритетите, без да влизаме в коалиции, в сглобки, без да правим компромиси, ни трябват 121 гласа. Ако нямаме тези 121 гласа, сме в различна ситуация, посочи" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.