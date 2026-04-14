Василев: Идва тежка криза заради Иран, доходите трябва да изпреварят инфлацията

„Задава още една тежка криза заради Иран. Тя пак ще тръгне по същата линия - цената на електроенергията, цената на храните, и ще удари най-уязвимите хора в страната. И решението трябва да е пак доходите да се вдигнат по-бързо от инфлацията“.

Това обяви на среща с граждани в Пазарджик лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

Асен Василев припомни как през 2022 г. по време на кабинета „Петков“, ПП за първи път постави приоритет - да не остават пенсионери под линията на бедност. Тогава тръгна много тежка криза – цените на газа, на торове, на хранителните стоки, на всичко изхвърчаха нагоре заради войната в Украйна.

„Въпреки това, тогава на два пъти се вдигнаха пенсиите – през юли и втори път през октомври за най-ниските пенсии. През 2023 и 2024 г. малко дръпнахме напред и за първи път отлепихме от дъното. За първи път през 2024 г. българските семейства имаха по-високи доходи от унгарските семейства. Не бяхме последни в Европа. Унгарците останаха последни“, каза лидерът на „Продължаваме Промяната“.

Той обясни, че политиката на унгарския премиер Виктор Орбан доведе до обедняване на съгражданите му.

„Той се държи за всичко руско и те до ден днешен ползват руски газ и руски петрол. Обаче това ги направи по-бедни, а не по-богати. Защото най-важното е да се купува най-евтиното, а не да се купува най-братското. Това е начинът да станем по-богати във времето“, уточни бившият финансов министър.

Той припомни, че през миналата година правителството на ГЕРБ и ДПС с премиер Росен Желязков, хем със социален министър от БСП, поискаха да вдигнат пенсиите само с 5%, а не по швейцарското правило. ПП-ДБ тогава се пребориха да не се въведе тази несправедливост. „За първи път сега – през януари 2026 г. пенсиите пак паднаха под линията на бедността. Имаме 1 милион човека, чиито пенсии не стигат, защото линията на бедност е с около 50 евро по-висока от минималната пенсия. Това трябва да спре, защото се задава още една тежка криза заради Иран. Решението трябва да е пак доходите да се вдигнат по-бързо от инфлацията. А това само с швейцарското правило няма да стане“, обясни Асен Василев. По думите му решението е, както през 2022 г. да има по-голямо увеличение на пенсиите, изпреварващо на швейцарското правило.

Лидерът на ПП допълни, че формацията ще работи, за да има нормални, добре платени работни места и фокус върху семействата с деца. През 2022 г. „Продължаваме Промяната“ увеличи данъчното облекчение за деца от 20 лева на 600 лева. „Сега сме заложили да стигне 600 евро. Предложихме мярката и миналата година, но управляващите тогава не я приеха“, припомни Асен Василев. Той допълни, че от ПП ще искат двоен размер на майчинство за майките с близнаци, както и да се изплаща 100% майчинството, дори когато жената се върне на работа, за да може по-лесно да си гледа децата и да работи.

Асен Василев отдели и специално внимание на неефективното харчене на публичните пари в здравеопазването.

По думите му трябва да се върне контрола в сектора и да се помогне на хората да не доплащат. „Ние в момента доплащаме най-много от цяла Европа за здраве. Уж е безплатно, а пък всеки път, като влезем в болница, все нещо трябва да се плати. Парите за здраве се вдигнаха от 4,5 млрд. лева по време на Ковида на почти 11 млрд. лева сега. Два пъти и половина горе-долу се качиха. Обаче нито стана по-добро здравеопазването, нито стана по-евтино за гражданите. Трябва да се сложи много ясен контрол“, категоричен беше лидерът на ПП.

Бившият финансов министър разказа пред хората в залата плана на експертите в „Продължаваме Промяната“ как това може да се случи. „Касата като плаща нещо за вас, да получите SMS: „НЗОК сега плати изследване за вас и Вие да имате опция да отговорите на SMS-а: "Аз не съм се изследвал" или "Хубаво де, Касата като плаща на мен, защо пак ми искаха пари?". Това нещо стане ли, подобрят ли се заплатите на младите лекари и на медицинските сестри, вкарат ли се в пътеките възможност най-евтините консумативи и материали да минат без доплащане, да може да влезете в болница и да излезете, без да платите една стотинка, нещата ще стоят по съвсем различен начин“, допълни Асен Василев. Той беше категоричен, че това не е въпрос на пари, а на организация да се спрат едни кражби, които се случват в момента в здравеопазването.

Лидерът на ПП припомни, че когато преди 5 г. „влязохме в политиката, мечтата ни беше България да стане нормална, богата, справедлива държава“. Той обобщи, че Промяната е управлявала веднъж за 6,5 месеца и втори път за 9 месеца в коалиции, където всеки гледа да те прецака. За сравнение, служебните кабинети на Румен Радев имат 2,5 години управление.

Има шанс да бъдат преборени Пеевски и Борисов

„Сега имаме шанс да преборим Борисов и Пеевски, ако българите излязат да гласуват, както в Унгария излязоха да гласуват страшно много хора“, каза Асен Василев. Той обясни, че избирателната активност в Унгария беше 78%, а на последните избори в България – 38%. Ако на предстоящите на 19 април избори у нас тя достигне 65%, Борисов и Пеевски вече няма да са фактор, защото двамата заедно ще имат под 80 депутата. „Тогава вече може да се смени главният прокурор. МВР сега почна малко да ги понагърчва заради изборни измами и за първи път да видим някакви хора арестувани за това, че дават пари да купуват гласове. Нали тука в Пазарджик си спомняте, ги хванахме на живо по време на местните избори и полицията каза: "Ама ние пари не видяхме“, разказа Асен Василев и призова хората да излязат и да гласуват.