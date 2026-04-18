Тони Николов: Денят за размисъл трябва да бъде време за критично мислене

Според него днес гражданите в голяма степен се доверяват на собствените си усещани

18.04.2026 | 20:25 ч. 14
Снимка: БГНЕС

В деня за размисъл преди парламентарните избори философът и журналист Тони Николов коментира в ефира на NOVA News, че у нас все повече навлиза "емоционалната политика".

По думите му днес гражданите в голяма степен се доверяват на собствените си усещания, вместо на факти и анализ. Въпреки това той подчерта, че изборният ден остава ключов момент за изразяване на гражданска позиция.

"Това е един от малкото моменти, освен протестите, в които заявяваме своята воля", посочи Николов, като определи деня за размисъл като своеобразен "прозорец" за осъзнаване на този избор.

Философът обърна внимание и на ролята на социалните мрежи, които според него допринасят за размиване на доверието.

"В онлайн пространството лесно се разпространяват митове, страхове и противопоставяне, което превръща изборите в поле за манипулации и т.нар. "черни технологии", смята той.

В този контекст Николов подчерта, че денят за размисъл трябва да бъде време за критично мислене - за разграничаване на пропагандата от истината и за осъзнат избор. Като пример за по-широки политически процеси той посочи ситуацията в Унгария, където според него в преломни времена се появяват силни политически фигури.

Философът и журналист определи именно победителят на изборите в Унгария и лидер на десноцентристката партия ТИСА Петер Мадяр като такава фигура.

