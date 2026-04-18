Ден за размисъл в България: Какво трябва да знаем преди вота на 19 април

Днес, 18 април, България навлиза в традиционния ден за размисъл преди утрешните избори. Това е времето, в което политическите страсти отстъпват, за да се даде възможност на избирателите да вземат информирано и спокойно решение без натиска на агитационни послания.

Основни забрани според Изборния кодекс

Съгласно закона, 24 часа преди началото на изборния ден и до неговия край се въвеждат строги ограничения:

Край на агитацията

Забранено е излъчването на предизборни клипове, поставянето на нови агитационни материали и всякакви публични призиви за подкрепа на конкретни кандидати или партии.

Социологическо мълчание

Социологическите агенции нямат право да огласяват резултати от допитвания до общественото мнение или прогнози за изхода от вота под каквато и да е форма.

В много общини със заповед на кметовете се забранява продажбата на алкохол в магазините и заведенията, макар тази практика да не е задължителна за цялата страна.

Как ще гласуваме на 19 април

В неделя избирателните секции отварят врати в 7:00 ч. сутринта, а официалният край на гласуването е в 20:00 ч. Ако пред секцията все още има чакащи хора в 20:00 ч., гласуването може да бъде удължено с още един час, но не по-късно от 21:00 ч.

Българите зад граница гласуват от 7:00 ч. до 20:00 ч. (съответно 21:00 ч.) местно време.

Денят за размисъл има за цел да защити правото на гражданите да формират мнението си независимо. В България той е въведен през 1991 г., като интересна подробност е, че в периода 2009 - 2011 г. тази пауза беше премахната, преди отново да стане част от изборния процес.

В 16 държави членки на ЕС има период на мълчание преди деня на вота за евродепутати. Обикновено този период започва 24 часа преди изборите и завършва след затварянето на избирателните секции. Такава е практиката в България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания. В Литва периодът на мълчание започва седем часа преди изборния ден, във Франция - от полунощ в събота, а в Словакия - 48 часа преди изборите. В Нидерландия, макар че няма специални разпоредби, регламентиращи ден за размисъл, в деня на вота в изборните секции не се разрешава агитация.

Ако все още не сте сигурни къде точно трябва да гласувате, можете да направите справка в сайта на ГД "ГРАО" чрез вашето ЕГН.