Шведски гражданин е екзекутиран в Иран

Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард заяви, че Иран е екзекутирал шведски гражданин, след като ирански власти обявиха първата екзекуция на мъж, осъден за шпионаж, от началото на американско-израелската война срещу страната, предава Al Jazeera.

"С тревога научих, че по-рано днес в Иран е бил екзекутиран шведски гражданин“, заявява тя в изявление. "Смъртното наказание е нехуманно, жестоко и необратимо наказание. Швеция, заедно с останалата част от ЕС, осъжда прилагането му при всички обстоятелства.“, съобщи Фокус

Иранският посланик в Стокхолм е бил привикан, за да бъде осъдено решението, посочи тя, добавяйки, че съдебното производство, довело до екзекуцията, не е отговаряло на стандартите за справедлив процес.

По-рано информационната агенция Tasnim съобщи, че Иран е екзекутирал мъж, обвинен в шпионаж за израелската разузнавателна агенция "Мосад“. Според агенцията мъжът е бил вербуван онлайн от израелското разузнаване, докато е бил в Швеция, след като е публикувал личните си данни в реклама за групови пътувания.