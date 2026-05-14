Пентагонът внезапно отменя разполагането на войски в Европа

Пентагонът внезапно отмени разполагането на бронирана бригада в Полша - важна стъпка към плана на президента Тръмп за намаляване на американското военно присъствие в Европа, която изненада някои военни служители. Този ход последва обявяването от Пентагона този месец, че ще изтегли 5 000 войници от Германия. Това решение беше обявено публично, след като Тръмп възрази срещу критиките на германския канцлер Фридрих Мерц към начина, по който Белият дом се справя с войната на САЩ с Иран. Тръмп заяви пред репортери, че съкращенията на войски в Европа ще бъдат още по-значителни, като настоя, че "съкращаваме много повече от 5 000" военнослужещи от Германия, и заплаши, че ще изтегли войски и от Италия и Испания.

Пентагонът заяви, че дългосрочната му цел е европейските съюзници да поемат основната тежест за конвенционалната отбрана и да се намали военната роля на САЩ на континента. Американски официални лица заявиха, че отмяната на разполагането на 2-ра бронирана бойна бригада от 1-ва кавалерийска дивизия, която наброява над 4 000 войници, е част от по-широка реконфигурация на американското военно присъствие в Европа и че вероятно ще бъдат предприети допълнителни стъпки. Въпреки че бригадата е била насочена към Полша, някои нейни части биха могли да действат и в други части на Европа.

WSJ съобщи миналия месец, че администрацията на Тръмп обмисля да накаже определени европейски държави, които не са подкрепили САЩ във войната им с Иран, като изтегли американските войски от техните бази. Но администрацията на Тръмп поддържаше близки отношения с Полша и Тръмп намекна по-рано този месец, че може да обмисли прехвърлянето на част от войските в страната от Германия.

Американските военни командири бяха представили препоръки за това как може да се осъществи намаляването на 5000 войници в Германия и очакванията бяха, че ще бъде въведен методичен процес за коригиране на разположението на американските сили. Но министърът на отбраната Пийт Хегсет изненада голяма част от военното ръководство, като ускори съкращенията.

Част от оборудването и войниците, принадлежащи към бригадата, наречена "Блек Джак", вече бяха на път, когато разполагането беше отменено. Решението да се спре разполагането на бронираната част беше съобщено по време на среща в сряда между Европейското командване на САЩ и щаба на Американската армия в Европа и Африка, според представител на Министерството на отбраната. Army Times първи съобщи за отмененото разполагане. Пентагонът не посочи как съкращенията се вписват в по-широката му схема за отбрана на Европа.

Секретарят на армията Дан Дрискол и генералът от армията Кристофър ЛаНеве, който изпълнява длъжността на временно изпълняващ длъжността началник на службата, не споменаха тази мярка в показанията си във вторник пред Комитета по въоръжените сили на Сената.

Някои представители на армията бяха изненадани, че Хегсет ще отмени разполагане, което вече е в ход, заявиха представители. Европейското командване на САЩ беше препоръчало повече от 4 000 войници от бронираната бригада да не бъдат заместени след редовната им деветмесечна ротация, според представители на Министерството на отбраната, но не беше настоявало разполагането да бъде спряно по средата. По-рано този месец бригадата проведе церемония във Форт Худ, Тексас, където се намира нейната база, за да обяви предстоящото си разполагане.

"Когато боен отряд на бронирана бригада се разполага на предната линия, това изпраща ясен и недвусмислен сигнал", заяви на събитието генерал-майор Томас Фелти, който командва 1-ва кавалерийска дивизия. "Докато американските сили се фокусират върху отбраната на родината и Индо-Тихоокеанския регион, нашите съюзници и партньори в други части на света ще поемат основната отговорност за собствената си отбрана с критична, но по-ограничена подкрепа от американските сили", заяви Пентагонът в своята Стратегия за национална отбрана, публикувана през януари.

Този ход вероятно ще има отзвук в Полша,

където се очакваше да бъде разположена голяма част от бригадата.

Полският министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш заяви в публикация в социалните медии, че отмяната "не засяга Полша", като добави, че "тя е свързана с предварително обявената промяна в присъствието на някои американски въоръжени сили в Европа".

Намаленията, които администрацията на Тръмп планира, ще върнат нивата на американските войски в Европа до нивата от 2022 г., преди Русия да нападне Украйна. Това следва други стъпки, предприети от Пентагона за намаляване на американското присъствие на континента. По-рано този месец Пентагонът заяви, че отменя решението на администрацията на Байдън за разполагане на армейски батальон с конвенционални ракети с дълъг обсег в Германия. Това разполагане, което трябваше да се състои тази година, беше обявено от САЩ и Германия на срещата на върха на Организацията на Северноатлантическия договор през 2024 г. във Вашингтон. Миналата година администрацията на Тръмп реши да изтегли американска бойна бригада от Румъния.