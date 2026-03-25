Атомно оръжие, Ормузки проток - какво съдържа "План 15" на САЩ за край на войната

Вашингтон е предал на Иран списъка с исканията си

25.03.2026 | 07:54 ч.
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

САЩ са представили на Иран план от 15 точки в опит да сложат край на конфликта, предаде Франс прес, като цитира американски медии. Планът изисква от Техеран да предаде цялото обогатено ядрено гориво, с което разполага, както и да остави Ормузкия проток отворен.

По данни на в. "Ню Йорк Таймс" и израелският телевизионен Канал 12 администрацията на Доналд Тръмп е предала своите изисквания на Иран чрез посредничеството на Пакистан, който поддържа добри отношения и с двете страни. Според телевизията

американските преговарящи предлагат едномесечно примирие 

за да могат иранските власти да разгледат техните искания, съобщи БТА.

Сред 15-те изтъкнати точки първите пет засягат ядрения сектор: Вашингтон изисква Иран да не се опитва никога да се сдобие с атомно оръжие, Техеран да предаде цялото обогатено гориво, с което разполага, на дата, определена от страните, и да бъдат демонтирани няколко важни ядрени съоръжения.

Иран ще трябва също така да се откаже от подкрепата си за групировки, както и да спре да финансира или въоръжава групировки като "Хизбула" или "Хамас".

Ще бъдат наложени ограничения върху броя на ракетите 

с които страната ще може да разполага, както и върху обхвата им.

Освен това Ормузкият проток, през който преминават около 20% от световните изкопаеми горива, ще трябва да остане отворен за корабоплаването.

В замяна Иран ще получи отмяна на международните санкции срещу него и подкрепа за своята гражданска ядрена програма.

Засега няма коментар от Белия дом. В плана не се споменава нищо за смяна на режима в Иран. 

