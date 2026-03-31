Колко може да струва една-единствена дума срещу Путин?

Руските съдилища в Русия и временно окупирания Крим са разгледали най-малко 391 дела за онлайн "неуважение" към руския лидер Владимир Путин от 2019 г. насам.

Случаите са засегнали най-малко 379 души, отбелязва руското издание Verstka, вариращи от студенти и чистачи до работници, управляващи малки Telegram канали само с шепа последователи.

Наказание за незначителни онлайн забележки

Сред цитираните примери е студент в окупирания Крим, който се е изказал невярно по време на разговор в чат е по-късно е бил глобен с около 616 долара, след като проправителствени активисти са споделили клипа с полицията.

Друг случай е свързан с производител на риболовни примамки, чийто Telegram канал е имал само 15 абонати, но въпреки това е бил глобен с около 369 долара за видеоклипове, използващи груб език за Путин.

Verstka описва и чистачка в Ставропол, която е била глобена с около 616 долара, след като колега е докладвал думите ѝ на полицията, и жена във временно окупирания Крим, която е била глобена с около 369 долара заради фалшив клип от "Семейство Симпсън", редактиран, за да се подиграва на Путин.

Близо 400 дела са стигнали до руски съдилища

Руските съдилища "обикновено не прощават подигравки с президента".

В доклада се отбелязва, че само шест от 391-те протокола са били върнати на полицията, докато 28 дела са били прекратени поради изтекли срокове или липса на нарушение.

Глоби, арести и ескалиране на наказанията

Verstka заяви, че най-ниските глоби в прегледа им са свързани с наричането на Путин "крадец" или "убиец", докато едно от най-високите наказания достигна около 3079 долара в случая на бивш местен депутат, многократно преследван за публикации, критикуващи личните качества на Путин.

В статията се отбелязва също, че наказанието не винаги завършва с глоба: някои обвиняеми бяха осъдени на 10-дневни арести за графити или публична ругатня, насочена към Путин.

Какво показват наказанията за държавните приоритети

Като цяло, случаите, разгледани от Verstka, показват, че онлайн критиките към руския лидер Владимир Путин могат да доведат до наказания, вариращи от около 62 до 3079 долара, като най-често срещаните глоби са между приблизително 369 и 616 долара.

Един от най-ранните случаи по закона е свързан с мъж, глобен с около 369 долара през 2019 г. за това, че е нарекъл Путин "глупак".

Моделът се вписва и в по-широко затягане на репресиите в Русия, където правният, идеологическият и технологичният контрол се разширяват паралелно.

Последният пакет от мерки, приписвани на руския лидер Владимир Путин, сочи към по-нататъшно засилване на държавния контрол, комбинирайки наказателна затворническа политика с идеологическо полицейско наблюдение и цифрово наблюдение.

Взети заедно, тези промени създават модернизирана система за принуда, предназначена да изолира опонентите, да криминализира несъответствието и да разшири възможностите за наблюдение на Кремъл.

Това включва по-строги структури за задържане, напомнящи за методите за сигурност от съветската епоха, забрана, насочена срещу предполагаем "сатанизъм", и широко разпространеното внедряване на софтуер, свързан със шпионски софтуер.

На практика подобни стъпки биха задълбочили правната архитектура, която вече се използва срещу несъгласието в Русия, давайки на властите по-широки възможности за наказване, категоризиране и проследяване на целеви групи.

Вместо изолирани инициативи, мерките се четат като части от една и съща система: по-строго задържане, по-тесни приемливи убеждения и по-малко лично пространство за живеещите под управлението на Кремъл.