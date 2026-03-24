Ще се обърне ли Иран към тероризма?

В началото на операция „Епична ярост“ американските власти обявиха повишена готовност в цялата страна срещу терористични актове, извършвани от Иран и неговите пълномощници – с основание. Дни след като американските и израелските удари убиха иранския върховен лидер Али Хаменей, силите „Кудс“ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция излъчиха по иранската телевизия предупреждение, че „врагът трябва да знае, че щастливите му дни са свършили и той вече няма да бъде в безопасност никъде по света, дори в собствените си домове“.

След заплахата, оперативни лица, действащи по нареждане на Иран, са свързани със заговори в Азербайджан, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Обединеното кралство. Според президента на САЩ Доналд Тръмп, Иран може да се опитва да активира спящи клетки в Съединените щати. „Знаем за много различни неща, които са се случили и са били много лоши“, обяви той, добавяйки, че Вашингтон „е напълно в крак с нещата“.

Иран отдавна използва тероризма като инструмент на външната политика, не само за да изнесе революцията в чужбина, като подкрепя подобни посреднически групи в Близкия изток, но и за да всява страх сред предполагаемите врагове на режима, включително ирански дисиденти, израелци и евреи, дипломати от Европа, държавите от Персийския залив и Съединените щати. Но Техеран обикновено е внимателен как, кога и къде да използва тероризма за постигане на тези цели. Той предпочита операции, за които може да претендира за разумно отричане, надявайки се да избегне ответни мерки под формата на санкции, дипломатическа изолация или репресивни атаки. Иранските заговорници проявяват стратегическо търпение и не действат при всяка възможност, която се появява. Днес обаче режимът чувства, че неговият революционен проект е под екзистенциална заплаха от Съединените щати и Израел. Убийството на Хаменей и други висши служители, заедно с откритата дискусия във Вашингтон и Йерусалим за смяна на режима, убеди Техеран, че трябва да направи всичко възможно, за да спре войната - включително като я върне у дома в Съединените щати.

С тежко пострадалото си ръководство и унижените си служби за сигурност от дълбокото проникване на израелско и американско разузнаване, Иран не вижда особен недостатък в одобряването на голямо разнообразие от атаки, от дребномащабни заговори до потенциални събития с масови жертви, без да се съобразява с потенциалните последици. Вероятно е да се обзаложим, че американската общественост и нейните политици нямат смелостта да понесат жертви сред цивилното население и че ако Иран успешно осъществи събитие с масови жертви, политическата цена от продължаването на войната ще стане непосилна за администрацията на Тръмп, пише Foreign Affairs.

Тъй като бомбите продължават да падат, режимът може да прибегне до все по-отчаяни терористични актове, за да покаже на Вашингтон, че макар и да е паднал, все още не е изчезнал. Тъй като няма какво да губи, той може да стигне до безпрецедентни усилия, за да извърши атаки , особено срещу лесни цели, докато планира по-сложни атаки срещу по-трудни цели. Иран рядко е успявал да атакува Съединените щати у дома или по света. Но дългата история на осуетени и неуспешни заговори не бива да дава на Вашингтон фалшиво чувство за сигурност. В края на краищата, служителите по борба с тероризма трябва да се справят правилно всеки път; лошите актьори трябва да успеят само веднъж.

Посланието на Силите Кудс може да показва относителен консенсус в Техеран днес относно полезността на тероризма като геополитическа тактика, но някога е имало оспорван дебат вътре в режима за това кога и как той трябва да се използва. В средата на 80-те години на миналия век ЦРУ прецени, че революционното ръководство е разделено между „ислямски радикали“, които се застъпват за използването на тероризма като легитимен инструмент на държавната политика за износ и защита на принципите на революцията , и „прагматици“ на режима, които одобряват селективното използване на тероризма, защото го виждат като ефективен инструмент за насърчаване на националните интереси, дори когато се стремят към подобрени икономически връзки с други страни.

С течение на времето радикалите надделяха

Корпусът на гвардейците на ислямската революция започна да играе все по-важна роля в политическия процес, тъй като бивши служители на КСИР се издигнаха до висши позиции в режима. В резултат на това тероризмът се превърна в предпочитан инструмент в Техеран, въпреки че в продължение на години Иран избягваше да планира атаки в Съединените щати от страх от възмездие. Това се промени през 2011 г., когато Иран се включи в сянка война със Запада заради водените от САЩ и Израел усилия за подкопаване на ядрената програма на Техеран. Иран преследваше това, което американските следователи нарекоха „смесица от припокриващи се заговори“, насочени към американски и израелски дипломати и еврейски цели между 2011 и 2012 г. Един от тях по-специално принуди Вашингтон да промени разбирането си за заплахата.

През октомври 2011 г. американски служители осуетиха ирански заговор за убийството на саудитския посланик в Съединените щати във Вашингтон. След разкриването на заговора, американската разузнавателна общност стигна до заключението, че „някои ирански служители – вероятно включително върховният лидер Али Хаменей – са променили преценката си и сега са по-склонни да извършат атака в Съединените щати в отговор на реални или предполагаеми действия на САЩ, които заплашват режима“. По това време иранските служители стигнаха до заключението, че заплахата, която Съединените щати, Израел и други западни сили представляват за ядрената програма на Иран – очевидна в съвместни офанзивни кибероперации като кампанията на Олимпийските игри, саботажи в ракетни бази на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и убийства в Иран – оправдава създаването на Подразделение 400 на Силите „Кудс“. Единствената мисия на звеното е била да извършва атаки срещу държави, опитващи се да подкопаят ядрената програма на Иран, включително Съединените щати.

След това дойде убийството през януари 2020 г. на командира на Корпуса на ислямската гвардия Касем Солеймани, ръководител на силите „Кудс“, от американски въздушен удар в Ирак. Ирански служители бързо обещаха да отмъстят за смъртта му и замислиха няколко атаки, насочени към настоящи или бивши американски служители, за които режимът смяташе, че са замесени в смъртта на Солеймани. „Американските правоприлагащи органи са осуетили множество потенциално смъртоносни заговори, подкрепени от Иран, в Съединените щати от 2020 г. насам“, съобщи Министерството на вътрешната сигурност през юни 2025 г. Много от тези осуетени атаки са резултат от дългогодишните инвестиции на Иран в разработването на „опция за родина“, при която ирански оперативни лица, престъпници, наети да извършват атаки по нареждане на Иран, и терористични пълномощници биха били позиционирани да сеят хаос в Съединените щати. През 2016 г. например оперативник на Хизбула в Ню Йорк се е описал пред ФБР като спящ агент, извършващ предоперативно наблюдение за Хизбула в Съединените щати и Канада, което да бъде активирано, ако Съединените щати влязат във война с Иран. Приблизително по същото време друг агент на Хизбула е заловен да складира 136 килограма взривни материали в района на Хюстън.

В своята оценка на заплахите от 2025 г., публикувана само седмици преди 12-дневната война през юни , Службата на директора на Националното разузнаване прогнозира, че Иран „ще продължи да заплашва директно американски граждани в световен мащаб и остава ангажиран с десетилетните си усилия за разработване на мрежи за заместници в Съединените щати“. Оттогава Съединените щати и Израел започнаха две войни срещу страната, първо насочени към нейните ядрени способности, а сега срещу нейното ръководство, балистични ракети и други конвенционални военни способности, както и към остатъците от ядрената ѝ програма.

Според NBC News , докато администрацията на Тръмп обмисляше удари по ядрени съоръжения в Натанз и Фордоу миналия юни, Иран изпрати съобщение до президента, заплашвайки да „активира терор на спящи клетки в Съединените щати“, ако американските военни изпълнят това. Това не се случи – може би защото американските правоохранителни органи бяха в повишена готовност – но в рамките на няколко дни европейските власти разкриха ирански заговор за нападение над израелските и американските посолства в Швеция и друг, насочен към еврейски институции и лица в Германия.

Девет месеца по-късно Израел и Съединените щати отново са във война с Иран – и нанесоха много повече щети с операциите „Епична ярост“ и „Ревящ лъв“, отколкото с операциите „Полунощен чук“ и „Възходящ лъв“. Израел продължи да преследва висши ирански служители с цел убийство след смъртта на Хаманей , а израелските и американските лидери изрично споменаха смяната на режима като предпочитан, макар и непосредствено вероятен, резултат.

Високопоставен служител на израелския Съвет за национална сигурност заяви пред Jerusalem Post , че Техеран е променил коренно оперативната си доктрина в отговор на ударите, премахвайки всякакви оперативни ограничения и инструктирайки всички агенти да извършват каквито и да е атаки, които могат. Иранските власти „чувстват, че нямат какво да губят“, обясни служителят, добавяйки, че за разлика от миналите заговори, които бяха по-пресметнати и обмислени, днес „където могат да действат, действат“. За тази цел, каза израелският служител, Иран отправи безпрецедентен призив за действие, като набира широко членове сред организираните престъпни групировки, наемници, ирански агенти и шиитски бойци от Азербайджан и Афганистан, с надеждата да вдъхнови самотни действащи лица.

Американски служители изглежда са съгласни с израелската оценка. Според предупреждение на федералното правителство, споделено с американските правни агенции, криптираните комуникации, за които се смята, че са с произход от Иран и са прихванати от американските власти, може да са били „оперативен спусък“, активиращ „спящи активи“ извън страната след смъртта на Хаменей. Разузнавателната общност е обезпокоена и от атаки на самотни вълци от лица, вдъхновени от ирански и посреднически подстрекателства. В своята оценка на заплахите за 2026 г., публикувана миналата седмица, ODNI заключи, че след като видни шиитски религиозни лидери в Иран са издали религиозни укази, призоваващи за отмъщение за смъртта на Хаменей, някои лица биха могли да бъдат вдъхновени „да се стремят към извършване на терористични дейности срещу американски цели по целия свят“.

Ударите за обезглавяване от страна на САЩ и Израел, заедно с отслабването на иранските пълномощници в Близкия изток след атаките на Хамас на 7 октомври, биха могли поне частично да ограничат способността на режима да планира терористични актове. Но иранските служби за сигурност и техните пълномощници може да се опитат да преодолеят тези загуби, като обединят останалите си ресурси и работят заедно за извършване на атаки, насочени срещу общите им врагове по целия свят. Те вече разполагат с институционалната рамка за подобни мисии. Подразделение 3900 на Силите „Кудс“, организирано от палестинския клон на Силите „Кудс“ и Хизбула и Хамас, планира съвместни атаки в чужбина. През 2023 г. властите в Сиера Леоне разкриха това, което израелските власти описват като съвместен заговор на Силите „Кудс“ и Хизбула. Съвсем наскоро европейски служители осуетиха серия от заговори на Хамас, планирани от оперативни лица в Ливан, работещи съвместно с Подразделение 3900.

Фактът, че нито един от заговорите на Иран не е успял до момента, е едновременно заслуга за антитерористичния орган

и присъда срещу способностите на иранските оперативни работници и прокси агенти. Но докато войната продължава – и вероятно дълго след края ѝ – заплахата от тероризъм, свързан с Иран, ще остане висока, именно защото Иран е толкова военно и политически слаб. Стратегическото търпение, което Иран някога е проявявал, може да остане на заден план сега, когато Техеран вярва, че тази война е наистина екзистенциална. Казано по-просто, колкото по-загрижени са останалите лидери на Ислямската република, че революцията е застрашена, толкова по-голяма е вероятността те да използват тероризъм срещу онези, които възприемат като подкопаващи режима.

С всеки лидер, обезглавен от Съединените щати и Израел, все по-вероятно е още по-отслабеният Иран да бъде доминиран от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), който, въпреки че е загубил няколко ключови лидери и командири, би могъл да се опита да отвърне на удара срещу враговете си, точно както направи след смъртта на Солеймани. Изискването на отмъщение по този начин би могло да послужи и на тактическа цел в очите на режима. Техеран може да вярва, че успешна терористична атака на американска земя би могла да разпали политическите пламъци в Съединените щати, предизвиквайки протести срещу непопулярна война и принуждавайки администрацията на Тръмп да намери изход.

Подобна атака би могла да доведе до обратния резултат: ефект на „обединение около знамето“, който дава на войната мандата сред американската общественост, който ѝ липсва досега. Но в момента Иран може да не вижда друг избор, освен да отвърне на удара с всичка сила, където и да е възможно. Техеран остава отчаян режим. Американските власти трябва да приемат сериозно отчаянието му – и опасността, която то носи.