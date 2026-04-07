Иран с нова заплаха: Затварят и протока Баб ел-Мандеб

Иран отправи ответна заплаха срещу заканите на Доналд Тръмп, че ще заличи цялата държава. Техеран заяви, че ако ситуацията "излезе извън контрол", ще затвори и протока Баб ел-Мандеб, който води от Индийския океан в Червено море до Суецкия канал.

Цената на американския лек суров петрол поскъпна с близо 4 долара и надвиши 116 долара за барел в последните часове до изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран да се съгласи да допусне свободен трафик на танкерите през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Северноморският сорт Брент надвиши 110 долара за барел.

Ирански медии съобщават, че петролните съоръжения на остров Харг, който бе бомбардиран по-рано днес от американците, не са претърпели щети и продължават работа.

Високопоставен ирански служител предупреди пред Ройтерс, че ако Тръмп изпълни заканата си да заличи "цяла цивилизация", "целият регион и Саудитска Арабия ще потънат в мрак" след ответните удари на Техеран. Служителят допълни, че "ако ситуацията излезе от контрол", съюзниците на Иран ще затворят и протока Баб ел-Мандеб.

В отговор на Тръмп

По-рано днес, в публикация, която изправи на тръни целия свят, Тръмп се закани да заличи иранската цивилизация напълно, без да може тя да възкръсне.

Малко след това от Белия дом обещаха, че не става дума за ядрен удар, като заявиха, че президентът Тръмп е единственият човек, който знае плановете му за Иран.

"Иранският режим има време до 20:00 ч. източно време, за да се съобрази с момента и да сключи сделка със Съединените щати", заяви в изявление пред AFP Каролайн Левит, прессекретарят на Белия дом. "Само президентът знае къде стоят нещата и какво ще направи."