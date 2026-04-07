IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 125

Иран с нова заплаха: Затварят и протока Баб ел-Мандеб

Северноморският сорт Брент надвиши 110 долара за барел

07.04.2026 | 21:47 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Иран отправи ответна заплаха срещу заканите на Доналд Тръмп, че ще заличи цялата държава. Техеран заяви, че ако ситуацията "излезе извън контрол", ще затвори и протока Баб ел-Мандеб, който води от Индийския океан в Червено море до Суецкия канал.

Цената на американския лек суров петрол поскъпна с близо 4 долара и надвиши 116 долара за барел в последните часове до изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран да се съгласи да допусне свободен трафик на танкерите през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Северноморският сорт Брент надвиши 110 долара за барел.

Ирански медии съобщават, че петролните съоръжения на остров Харг, който бе бомбардиран по-рано днес от американците, не са претърпели щети и продължават работа.

Свързани статии

Високопоставен ирански служител предупреди пред Ройтерс, че ако Тръмп изпълни заканата си да заличи "цяла цивилизация", "целият регион и Саудитска Арабия ще потънат в мрак" след ответните удари на Техеран. Служителят допълни, че "ако ситуацията излезе от контрол", съюзниците на Иран ще затворят и протока Баб ел-Мандеб.

В отговор на Тръмп 

По-рано днес, в публикация, която изправи на тръни целия свят, Тръмп се закани да заличи иранската цивилизация напълно, без да може тя да възкръсне. 

Малко след това от Белия дом обещаха, че не става дума за ядрен удар, като заявиха, че президентът Тръмп е единственият човек, който знае плановете му за Иран.

"Иранският режим има време до 20:00 ч. източно време, за да се съобрази с момента и да сключи сделка със Съединените щати", заяви в изявление пред AFP Каролайн Левит, прессекретарят на Белия дом. "Само президентът знае къде стоят нещата и какво ще направи."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Баб ел-Мандеб проток Доналд Тръмп Иран заплаха гориво Войната в Иран
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem