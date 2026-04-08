Израел подкрепя Тръмп за прекратяването на огъня в Иран

Израел подкрепя решението на американския президент Доналд Тръмп за двуседмично прекратяване на огъня в Иран, но подчерта, че спирането на огъня не включва Ливан. Това се казва в съобщението на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, публикувано в социалната мрежа Х.

Israel also supports the US effort to ensure that Iran no longer poses a nuclear, missile and terror threat to America, Israel, Iran's Arab neighbors and the world. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

"Израел подкрепя решението на президента Тръмп да преустанови ударите срещу Иран за две седмици, при условие че Иран незабавно отвори проливите и спре всички атаки срещу САЩ, Израел и страните в региона", пише в изявлението.

"Израел също така подкрепя усилията на САЩ да гарантират, че Иран вече не представлява ядрена, ракетна и терористична заплаха за Америка, Израел, арабските съседи на Иран и света. Съединените щати увериха Израел, че са решени да постигнат тези цели... в предстоящите преговори. Двуседмичното примирие не включва Ливан", се добавя в текста.

Постигнато примирие

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който призова за двуседмично прекратяване на огъня часове преди изтичането на поставения от Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток, тази нощ заяви, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на незабавно примирие, което важи и за Ливан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува изявлението на Шариф в своята платформа Truth Social, но не даде подробности дали прекратяването на огъня включва и Ливан.