IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Израел подкрепя Тръмп за прекратяването на огъня в Иран

Примирието обаче не включва Иран, се казва в изявлението

08.04.2026 | 07:45 ч. 7
Reuters

Израел подкрепя решението на американския президент Доналд Тръмп за двуседмично прекратяване на огъня в Иран, но подчерта, че спирането на огъня не включва Ливан. Това се казва в съобщението на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, публикувано в социалната мрежа Х.

"Израел подкрепя решението на президента Тръмп да преустанови ударите срещу Иран за две седмици, при условие че Иран незабавно отвори проливите и спре всички атаки срещу САЩ, Израел и страните в региона", пише в изявлението. 

"Израел също така подкрепя усилията на САЩ да гарантират, че Иран вече не представлява ядрена, ракетна и терористична заплаха за Америка, Израел, арабските съседи на Иран и света. Съединените щати увериха Израел, че са решени да постигнат тези цели... в предстоящите преговори. Двуседмичното примирие не включва Ливан", се добавя в текста.

Постигнато примирие

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който призова за двуседмично прекратяване на огъня часове преди изтичането на поставения от Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток, тази нощ заяви, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на незабавно примирие, което важи и за Ливан. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува изявлението на Шариф в своята платформа Truth Social, но не даде подробности дали прекратяването на огъня включва и Ливан.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Израел примирие войната в Иран Ливан САЩ прекратяване на огъня
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem