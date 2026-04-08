Григор е вече извън Топ 100 след 14 години в елита

Българинът отпадна в първия кръг в Монте Карло

08.04.2026 | 09:24 ч. 13
Снимка tennisaktuell.de

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще изпадне от първите 130 в световната ранглиста, след като загуби двубоя си от първия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Монте Карло, предаде БТА.

34-годишният Димитров отстъпи с 4:6, 6:2, 3:6 пред аржентинеца Томас Мартин Ечевери за час и 57 минути игра. По този начин той не успя да защити точките си от миналата година, когато игра четвъртфинал в Княжеството, и ще пропадне с поне 42 места в класацията на АТП.

За последно Григор бе извън първите 100 в света през март 2012 година, а извън първите 130 той не е бил от 2010 година, когато бе все още тийнейджър.

