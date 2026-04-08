Акция на “Пътна полиция” заради Великден

От днес МВР стартира акция по безопасност на движението в навечерието на предстоящите великденски празници.

От "Пътна полиция“ ще следят за безопасността на най-оживените участъци, където се образуват тапи заради засиленото пътуване около почивните дни, и ще разположат свои екипи около православните храмове, съобщава БГНЕС.

При проверките служителите на реда следят стриктно дали водачите са седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици, както и спазват ли се ограниченията за скоростта.

Вчера от АПИ съобщиха, че очакват над 190 хиляди автомобила да излязат от София. Най-натоварените пътни артерии и тази година ще бъдат магистралите “Хемус”, “Марица” и “Тракия”.

Най-сериозно натоварване се очаква в следобедните и вечерните часове в дните непосредствено преди празника. Тогава трафикът може да достигне 4 000 пътни превозни средства на час.

АПИ съветва шофьорите да карат със съобразена скорост.