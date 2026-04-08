След примирието в Иран: Рюте е в САЩ за среща с президента Тръмп

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО, днес ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон.

Срещата им идва часове след като Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня в Иран.

В рамките на визитата си в американската столица Рюте, вероятно ще се опита да смекчи острите критики на Доналд Тръмп към съюзниците от алианса за отказа им да помогнат на Съединените щати и Израел в операцията им срещу Иран. Ясно е, че Рюте е в отлични отношения с републиканеца.

"Той идва да ме види в сряда. Той е страхотен човек. Генералният секретар е страхотен", каза Тръмп по адрес на Рюте в понеделник.

Среща с Рубио и Хегсет

В хода на посещението си Рюте ще разговаря и с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Според представител на НАТО визитата на Рюте е била планирана отдавна, като разговорите ще обхванат договореностите между съюзниците за увеличаването на разходите за отбрана, приети на срещата на върха в Хага миналата година, под натиска на Доналд Тръмп. Очаква се в дискусиите между Марк Рюте и американския президент да бъдат включени също теми, свързани с напрежението с Иран и войната в Украйна.

Високо напрежение

Напрежението между европейските членки на НАТО и Тръмп осезаемо се покачи след началото на американско-израелската операция срещу Иран. Президентът на САЩ обвини Европа, че е "страхлива" и не помага за отварянето на де факто блокирания от Иран Ормузки проток - ключов морски коридор, през който минават около 20% от световните доставки на петрол.

Прекратяването на огъня, договорено през нощта между САЩ и Иран с посредничеството на Пакистан, позволява на Техеран да отвори отново Ормузкия проток.

По време на визитата си в САЩ Рюте ще изнесе реч и ще участва в панелна дискусия, организирана от Института на Фондация "Роналд Рейгън". От петък до неделя той ще участва в годишната среща на групата "Билдерберг", която събира европейски и северноамерикански политически и икономически лидери. / БТА