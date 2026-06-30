Американските пратеници кацнаха в Катар за преговори

Пратеникът на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и старшият му съветник Джаред Кушнер пристигнаха в Доха, за да се срещнат с катарски медиатори, съобщи външното министерство на държавата от Персийския залив във вторник, докато преговарящият екип на Вашингтон се завърна в региона за последния кръг от преговори за прекратяване на войната с Иран, съобщават световните агенции AP и AFP.
"Г-н Стив Уиткоф и г-н Джаред Кушнер са тук, в Доха, за да се срещнат с медиатори, с катарски представители“, каза говорителят на външното министерство Маджед Ал Ансари.
"Разговорите ще бъдат по всички регионални въпроси, включително, разбира се, преговорите с Иран, но също така и Ливан. Те не са тук за преговорите си с иранците", каза още говорителят.
Иран отделно обяви в понеделник, че ще изпрати делегации в Катар тази седмица, въпреки че Техеран настоя, че не се е съгласил да се срещне със САЩ "на никакво ниво“, след като атаките в Персийския залив през уикенда поставиха под въпрос текущите преговори.
Според Техеран, иранските технически преговарящи ще се съсредоточат стриктно върху консултации с катарски представители по точки от рамковото споразумение, като освобождаването на замразените активи на Иран и вдигането на санкциите върху износа на ирански петрол ще бъдат на преден план в преговорите.
Тръмп каза, че Ислямската република е поискала среща с американски колеги и че те планират да се съберат в Доха във вторник, като по-късно уточни, че "срещата може би ще бъде важна, може би не. Ще разберем“.
В последните дни в Ормузкия проток, през който е била превозвана една пета от световния петрол преди началото на войната, се засилиха военните действия. След четири дни търговски стачки, и двете страни сякаш преустановиха атаките си в понеделник.
Преговори на техническо ниво
Уиткоф, инвеститор в недвижими имоти, е водещ пратеник на администрацията по преговорите за Близкия изток от началото на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, играейки централна роля както в преговорите за прекратяване на огъня в Газа, така и в по-скорошното рамково споразумение между САЩ и Иран, подписано на 17 юни.
Кушнер, зетят на Тръмп, е работил заедно с него като старши съветник по регионалната дипломация, надграждайки ролята си в посредничеството при споразуменията "Абрахам“ по време на първия мандат на Тръмп.
Очаква се всички преговори между САЩ и Иран в Катар да се водят на техническо ниво. Не е ясно дали двете страни все още могат да бъдат принудени да се срещнат за преговори във вторник или през следващите дни и дали преговорите ще бъдат лице в лице или ще се водят индиректно чрез катарски и пакистански посредници в Доха.
Спешността на преговорите е допълнително продиктувана от ситуацията в Ормузкия проток, като Иран настоява за позицията си, че отсега нататък ще контролира водния път въз основа на собственото си тълкуване на рамковото споразумение.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.