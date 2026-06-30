Американските пратеници кацнаха в Катар за преговори

Пратеникът на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и старшият му съветник Джаред Кушнер пристигнаха в Доха, за да се срещнат с катарски медиатори, съобщи външното министерство на държавата от Персийския залив във вторник, докато преговарящият екип на Вашингтон се завърна в региона за последния кръг от преговори за прекратяване на войната с Иран, съобщават световните агенции AP и AFP.

"Г-н Стив Уиткоф и г-н Джаред Кушнер са тук, в Доха, за да се срещнат с медиатори, с катарски представители“, каза говорителят на външното министерство Маджед Ал Ансари.

"Разговорите ще бъдат по всички регионални въпроси, включително, разбира се, преговорите с Иран, но също така и Ливан. Те не са тук за преговорите си с иранците", каза още говорителят.

Иран отделно обяви в понеделник, че ще изпрати делегации в Катар тази седмица, въпреки че Техеран настоя, че не се е съгласил да се срещне със САЩ "на никакво ниво“, след като атаките в Персийския залив през уикенда поставиха под въпрос текущите преговори.

Според Техеран, иранските технически преговарящи ще се съсредоточат стриктно върху консултации с катарски представители по точки от рамковото споразумение, като освобождаването на замразените активи на Иран и вдигането на санкциите върху износа на ирански петрол ще бъдат на преден план в преговорите.

Тръмп каза, че Ислямската република е поискала среща с американски колеги и че те планират да се съберат в Доха във вторник, като по-късно уточни, че "срещата може би ще бъде важна, може би не. Ще разберем“.

В последните дни в Ормузкия проток, през който е била превозвана една пета от световния петрол преди началото на войната, се засилиха военните действия. След четири дни търговски стачки, и двете страни сякаш преустановиха атаките си в понеделник.

Преговори на техническо ниво

Уиткоф, инвеститор в недвижими имоти, е водещ пратеник на администрацията по преговорите за Близкия изток от началото на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, играейки централна роля както в преговорите за прекратяване на огъня в Газа, така и в по-скорошното рамково споразумение между САЩ и Иран, подписано на 17 юни.

Кушнер, зетят на Тръмп, е работил заедно с него като старши съветник по регионалната дипломация, надграждайки ролята си в посредничеството при споразуменията "Абрахам“ по време на първия мандат на Тръмп.

Очаква се всички преговори между САЩ и Иран в Катар да се водят на техническо ниво. Не е ясно дали двете страни все още могат да бъдат принудени да се срещнат за преговори във вторник или през следващите дни и дали преговорите ще бъдат лице в лице или ще се водят индиректно чрез катарски и пакистански посредници в Доха.

Спешността на преговорите е допълнително продиктувана от ситуацията в Ормузкия проток, като Иран настоява за позицията си, че отсега нататък ще контролира водния път въз основа на собственото си тълкуване на рамковото споразумение.