Пожарът край Българово е погасен

Пожарът, обхванал голяма територия около град Българово и местността Лозницата, е овладян. Това казакомисар Николай Николаев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) – Бургас.

"Първият сигнал за две горящи вили в Лозницата е подаден около 13:00 часа днес. „Веднага са изпратени два екипа. Още с наближаването на района те са видели, че пожарът се е развил много бързо, заради силния вятър“, каза той.

Именно силният вятър е насочил пламъците към град Българово, добави комисар Николаев. По думите му на терен са работили общо 14 противопожарни екипа от Бургас, Несебър, Поморие, Созопол и Царево.

„Пожарът беше локализиран преди пристигането на хеликоптера. А към момента е и погасен. Предстои да се погасят и отделни малки огнища. Няма опасност за град Българово“, каза още директорът на бургаската противопожарна служба. "На място през цялата нощ ще останат поне три дежурни екипа", каза още Николаев.

Според него първоначалният оглед сочи, че пожарът е обхванал около 4000 декара.

„Много хора се включиха да помогнат в погасяването на пожара. Благодарим на доброволците, които гасиха при входа на Българово. Голяма помощ оказаха водоноските и земеделските производители, които забавиха разпространението на пожара над града с тежка техника“, посочи Николаев.

На този етап можем да кажем, че изгорелите постройки в местността Лозницата са около 15. Те са напълно унищожени, съобщи кметът на община Бургас Димитър Николов. Той добави, че пожарът най-вероятно е възникнал вследствие на небрежност при боравене с открит огън.

„Благодарни сме на военните от базата в Крумово, че успяха да реагират в недостъпната част на местността с хеликоптер“, каза Николов.

По думите му, е получен един сигнал за обгазена възрастна жена в местността Лозницата.

„Спешна помощ реагираха навреме и тя е добре“, добави още кметът. Той уточни, че в град Българово също има засегнати постройки, които не са жилищни, а стопански.„Ще направим оглед на района с два екипа на общината. Затова сме обявили и частично бедствено положение. Засегната е и общинска собственост“, подчерта Димитър Николов. / БТА