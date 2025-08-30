Евакуираха жилищен блок в Пловдив заради пожар

Евакуация в жилищен блок в Пловдив заради пожар. Пламъците избухнали в апартамент на четвъртия етаж в жилищен район „Тракия” малко след 14.30 часа, съобщава Нова телевизия.

В имота били майка и син. Според източници на NOVA те запалили свещ на терасата. Огънят от нея обхванал ламперия, след това и останалите стаи. Пламъците засегнали частично и още един апартамент на горния етаж.

Няма пострадали хора. Три пожарни са се отзовали на място. Пристигнала е и линейка на Спешна помощ, която е прегледала хората, които вдишали опасния дим.

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България. Четири противопожарни екипа са изпратени на място.