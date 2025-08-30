IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини Днес

Евакуираха жилищен блок в Пловдив заради пожар

Няма пострадали хора

30.08.2025 | 19:31 ч. Обновена: 30.08.2025 | 20:42 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Евакуация в жилищен блок в Пловдив заради пожар. Пламъците избухнали в апартамент на четвъртия етаж в жилищен район „Тракия” малко след 14.30 часа, съобщава Нова телевизия.

В имота били майка и син. Според източници на NOVA те запалили свещ на терасата. Огънят от нея обхванал ламперия, след това и останалите стаи. Пламъците засегнали частично и още един апартамент на горния етаж.

Няма пострадали хора. Три пожарни са се отзовали на място. Пристигнала е и линейка на Спешна помощ, която е прегледала хората, които вдишали опасния дим.

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България. Четири противопожарни екипа са изпратени на място.

пожар пожарна жилищен блок Пловдив
