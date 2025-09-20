IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Затворен за движение е пътят от асеновградското село Горнослав към Добростан

Призовават се жителите и гостите да не предприемат пътуване

20.09.2025 | 16:16 ч. Обновена: 20.09.2025 | 17:33 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Затворен за движение е пътят от с. Горнослав към Орешец и Добростан, община Асеновград. Причината е, че към този час пожарът в района се разраства и е достигнал пътната артерия, съобщиха от общинската администрация. Призовават се жителите и гостите да не предприемат пътуване.

Шест екипа на пожарната гасят пожара в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав. Горят сухи треви и ниска растителност. Пожарникарите се опитват да ограничат фронта и да локализират пожара, за да не навлезе в гората./ БТА

пожар пожарна Асеновград път
