Основната болест във Варна е липсата на градоустройство, защото в последните 30 години гражданите и като цяло община Варна е тероризирана от архитектурната общност, това заяви за Нова телевизия арх. Кристиян Саралиев, председател на Експертния съвет по устройство на територията към общината, по повод казуса с изградените 104 постройки в местността "Баба Алино".

На въпрос как са се появили сградите и кой е разрешил строителството им, той бе категоричен, че „не може да се разглежда застрояване на тези сгради, при условие че там няма подробен устройствен план”. Според него, ако човек иска по нормален начин да получи разрешение за строеж, това „ще отнеме минимум 3 години”, тъй като „няма действащи подробни устройствени планове с отчуждително действие върху улиците”.

"Купчина с разрешения за търпимост има издавани последните десетина години на територията на община Варна", посочи експертът.

Относно опитите за узаконяване на подобни комплекси, той цитира нормативната уредба, според която „не се разрешава изменение на действащи регулационно-застроителни планове с цел узаконяване”. В конкретния случай с местността "Баба Алино" архитектът обясни, че „кадастралната карта, която е нанесла някакви сгради там, въобще не се съобразява с тях планът, напротив – улицата минава дори през тях”.

Единственият досег на ръководения от него съвет със случая е бил свързан с проектната документация.

"Това, което е стигало до мен като председател на експертния съвет, е искане за изработване на подробен устройствен план", каза още Саралиев.