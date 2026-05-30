Челен сблъсък край Плевен: двама души са в тежко състояние след катастрофа

Двама души пострадаха при челен сблъсък на третокласен път между плевенските села Тученица и Радишево, съобщи за БТА старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен.

По първоначална информация челно са се сблъскали два леки автомобила – „Опел“ и „Мицубиши“, добави тя. Двамата водачи са транспортирани в болница в Плевен в тежко състояние. При удара по автомобилите са нанесени значителни материални щети.

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Движението в района се регулира от служители на реда. Причините за инцидента се изясняват, допълни старши експерт Цветкова.