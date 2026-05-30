България разполага с инструменти да избегне свръхдефицит

България не е в процедура по свръхдефицит и все още разполага с всички инструменти да избегне подобен сценарий. Това заяви за bTV бившият служебен финансов министър Георги Клисурски.

По думите му официално потвърденият от Евростат дефицит за 2024 г. е 3%, което позволява на страната да изпълни един от основните критерии за членство в еврозоната.

"За 2025 г. дефицитът е 3,5%, но ако се приложи изключението за разходите за отбрана, България отново ще се вмести в допустимите 3%", обясни Клисурски. "Комисията прогнозира дефицит от около 4% и през двете години, ако не бъдат предприети мерки и се запази сегашната политика", каза Клисурски.

Той подчерта, че тези прогнози не са базирани на бъдещ бюджет, а на предположението, че няма да има промени във фискалната политика.

"Правителството има всички инструменти да направи бюджет, с който тази процедура изобщо да не започне", допълни той.

Бившият финансов министър коментира и критиките на премиера Румен Радев, който обвини предишните управления във финансови манипулации и оставено тежко наследство.

"Не е коректно да се внушава, че данните за дефицита са манипулирани. Те са проверени и верифицирани от Евростат и Европейската комисия", заяви Клисурски.

Клисурски посочи, че към края на април държавата разполага с над 6,8 млрд. евро във фискалния резерв.

Той призна, че текущият дефицит е по-висок от този през предходни години, но според него остава напълно управляем.

"Приходите се увеличават с близо 3 млрд. лева спрямо същия период на миналата година. Натискът идва основно от по-високите разходи за персонал и инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост", обясни той.

В качеството си на заместник-кмет по финансите на Столичната община Клисурски коментира и ситуацията в София. По думите му през следващата година се очаква да бъде преодолян недостигът на места за първа градинска група в детските градини.

"Тази година недостигът е около 300 места за тригодишните деца. С новите детски градини, които се строят, догодина този проблем трябва да бъде решен", каза той.

По-сериозен остава проблемът с детските ясли, където недостигът е около 5000 места.

Според Клисурски една от основните причини е липсата на медицински сестри.

"Дори да построим още ясли, няма достатъчно персонал, който да работи в тях. Това е национален проблем, свързан и с ниското заплащане в сектора", коментира той.

Георги Клисурски заяви още, че не съжалява за решението си да напусне „Продължаваме промяната“.