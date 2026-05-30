Ебола в Европа: рискът за гражданите в ЕС остава минимален

Рискът от заразяване с ебола за хора, живеещи в ЕС и Европейското икономическо пространство, е много нисък, съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването, позовавайки се на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

Поради епидемично разпространение на ебола в Демократична Република Конго и в Уганда, на 17 май 2026 г. Световната здравна организация обяви извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение. Към 27 май 2026 г. са потвърдени 128 случая на ебола и 18 починали лица в засегнатите държави. В същото време вероятните случаи са 1077, а 238 са починали.

Пътуващи чужденци в засегнатите райони е малко вероятно да осъществят контакт с болни лица и животни. Здравните работници и хуманитарният персонал, работещ директно с пациенти или с местни общности в засегнатите райони, е по-вероятно да бъдат изложени на вируса. Въпреки това, ако се спазват подходящите мерки за превенция и контрол на инфекциите, рискът за тези групи също се счита за нисък.

Пътниците, връщащи се от засегнатите държави, трябва да потърсят медицинска помощ незабавно,

ако се появят симптоми в рамките на 21 дни след връщането им, като информират здравните служители за своето пътуване и възможното излагане.

Ебола се разпространява чрез директен контакт с кръвта или други телесни течности (изпражнения, повръщани материи, пот и слюнка) на болни хора или животни (живи или мъртви), като вирусът прониква в тялото чрез нарушена кожа или лигавици (очи, нос или уста), най-често при грижа за болен, включитебно и труп, или при докосване или обработка на предмети, замърсени със заразени телесни течности. Ебола не се предава по въздушно-капков път и чрез случайни контакти.

За да намалят риска от заразяване, хората, пътуващи до засегнатите страни или живеещи в тях, трябва да избягват контакт с болни хора и с телесните им течности; да избягват контакт с трупове или телесни течности на починали; да избягват контакт с диви животни или техни трупове (включително маймуни, горски антилопи, гризачи и прилепи), както и консумацията на дивечово месо. Необходимо е да мият ръцете си редовно, използвайки сапун или дезинфектанти, което е основният начин за прекъсване на механизма на предаване на заболяването и преустановяването на епидемичното разпространение.

В повечето случаи ебола започва внезапно като грипоподобно заболяване - с повишаване на телесната температура, общо неразположение и слабост, болки в мускулите и ставите, главоболие. Впоследствие се появяват прогресивна слабост, липса на апетит, водниста диария с примеси на кръв и слуз, гадене и повръщане. На следващ етап от заболяването се появява кървене от носа, венците и кожата, повръщане на кървави материи и кървави изпражнения. В последния стадий на болестта се развива мултиорганна недостатъчност и хиповолемичен шок поради тежки загуби на течности.

Здравните власти продължават да следят развитието на ситуацията и при необходимост ще информират своевременно гражданите за актуални препоръки.

От Министерството на здравеопазването препоръчват ограничаване или преустановяване на пътуванията на български граждани до засегнатите държави.