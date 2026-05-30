Сделката с Иран: петте основни проблема, пред които е изправен Тръмп

Президентът на САЩ Тръмп събра длъжностни лица в ситуационната зала на Белия дом „за да вземе окончателно решение“ относно прекратяването на тримесечната война между САЩ и Иран в петък, но не беше обявено никакво споразумение. Цената на петрола спадна под 100 долара за барел през последните дни поради очакванията за сключване на споразумение, но последният проект на „меморандум за разбирателство“ беше силно ограничен в амбициите си, пише The Times.

Съгласно предложеното споразумение двете страни ще се съгласят на 60-дневно примирие и по същество ще отложат всички най-трудни въпроси за по-нататъшни преговори, които ще се проведат по време на това примирие. Освен тази елементарна рамка двете страни изглежда се разминават по почти всичко останало.

Срещата във Вашингтон продължи около два часа, а Тръмп не обяви решение в края й. Служител на Белия дом заяви пред AFP, че той „ще сключи само споразумение, което е добро за Америка и отговаря на неговите червени линии“.

Иранските преговарящи не виждат нещата по същия начин. По време на 60-дневното примирие САЩ искат Техеран да отвори отново пролива за търговско корабоплаване. В замяна САЩ ще вдигнат морската си блокада срещу Иран.

Въпреки това иранските държавни медии заявиха, че западните съобщения за финализирано меморандум за разбирателство на тази основа "не са верни", което предполага, че въпросите кога и как пролива ще бъде отворен отново остават нерешени.

САЩ искат Иран да премахне всички мини от пролива в рамките на 30 дни след сключването на споразумението и в замяна предлагат да вдигнат санкциите върху износа на петрол от Техеран, което ще даде на иранската икономика така необходимия тласък, според Axios.

Въпреки това, Иран иска да бъде призната суверенитетът му над пролива, създавайки "техеранска бариера", чрез която да събира такси от преминаващите търговски кораби.

Това е неприемливо за САЩ и тази седмица Тръмп заплаши да атакува Оман, съюзник на САЩ, ако държавата от Персийския залив приеме споразумение с Иран за събиране на такси от корабите в пролива.

Най-важният въпрос остават ядрените амбиции на Иран

и това беше една от основните причини, които Тръмп посочи за започването на войната.

"Те отхвърлиха всяка възможност да се откажат от ядрените си амбиции и ние вече не можем да го търпим", каза той в ранните часове на 29 февруари.

Съгласно проекта за споразумение, за който съобщи Axios, дискусиите относно ядрената програма на Иран ще бъдат отложени за 60-дневния период на преговори.

Тръмп е отчаян да покаже подобрение в сравнение със сделката с Иран, договорена от президента Обама. През 2018 г. Тръмп се оттегли от съвместния всеобхватен план за действие на Обама, който ограничаваше обогатяването на уран от Иран до 3,67%, далеч под нивото, необходимо за производството на атомна бомба, в замяна на облекчаване на санкциите. Иран беше подлаган на редовни инспекции от служители на ООН, за да се гарантира, че не строи тайно ядрено оръжие.

Откакто Тръмп разкъса това, което описа като „ужасно едностранно споразумение“, Иран ускори ядрената си програма. Сега страната разполага със запас от 440,9 кг уран, обогатен до 60%, което е на крачка от нивото, необходимо за производството на оръжия.

Съдбата на този "ядрен прах", както го нарича Тръмп, за който се смята, че е заровен под ядрените съоръжения в Натанз, Фордоу и Исфахан, които според президента САЩ са "унищожили" по време на операция "Midnight Hammer" миналото лято, е една от ключовите пречки в преговорите.

Пийт Хегсет, министърът на отбраната, заяви след срещата във Вашингтон, че САЩ имат "глобално задължение да гарантират, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие". Той обаче добави, че "всяка сделка с Иран би била добра сделка", в първите публични коментари на американски официален представител след преговорите в петък.

Иран отхвърли предложенията високообогатеният му уран да бъде пренесен в САЩ или транспортиран до трета страна като Русия. Друго предложение може да включва уранът да остане в Иран, докато бъде "разреден" до по-ниски нива на обогатяване под надзора на служители на Международната агенция за атомна енергия.

По-широкият въпрос дали на Иран ще бъде позволено да продължи да обогатява уран остава нерешен и ще трябва да бъде обсъден по време на 60-дневното примирие.

САЩ настояват за 20-годишен мораториум върху обогатяването. Иран иска много по-кратка пауза. Независимо от продължителността, след изтичането на този период на Иран може да бъде позволено да обогатява уран обратно до нивото от 3,76%, определено в споразумението на Обама.

В допълнение към тези искания Тръмп държи да получи ангажимент от Иран, че никога няма да се стреми към ядрено оръжие. Не е ясно дали такава декларация би имала голяма стойност, тъй като Иран винаги е твърдял, че ядрената му програма е изцяло гражданска, а САЩ и Израел са склонни да се отнасят скептично към обявената позиция на Техеран.

В замяна на отстъпки по ядрената си програма Иран иска облекчаване на санкциите, за да помогне на затруднената си икономика, и също така изисква САЩ да размразят 24 милиарда долара от активите му, блокирани в чужбина.

Този въпрос е особено неудобен за Тръмп, като се има предвид, че президентът многократно е атакувал Обама за това, че е изпращал „самолети“ и „куфари“ с пари в брой в Иран. Всъщност сделката на Обама включваше споразумение за 1,7 милиарда долара за разрешаване на правен спор с Иран от 70-те години относно неизпълнена сделка за оръжие. Това споразумение включваше 400 милиона долара в брой, които бяха превозени с товарен самолет, и 1,3 милиарда долара лихви, доставени няколко седмици по-късно.

Когато Тръмп обяви началото на войната си с Иран, той заяви, че целта на САЩ е да елиминира „непосредствените заплахи от иранския режим“.

Освен ядрената заплаха, САЩ уточниха, че това се отнася и за иранската програма за ракети и дронове. Генерал Дан Кейн, председател на Общото командване на въоръжените сили, заяви, че една от трите военни цели на САЩ е да "унищожи иранските балистични ракети и дронове".

Въпреки това арсеналът на Иран от балистични ракети и дронове не е унищожен и в най-новата демонстрация на способностите на Техеран тази седмица страната изстреля балистична ракета по американска база в Кувейт и атакува американски военни кораби с дронове.

Според анализ на ЦРУ, за който "Вашингтон пост" съобщи този месец, Иран все още разполага с 70% от ракетния си арсенал от преди войната.

Мирните преговори изглежда не засягат арсенала от ракети и дронове на Иран, което му позволява да продължи да натрупва оръжия.

Въпреки смъртта на аятолах Али Хаменей, на 86 години, и нараняванията, понесени от сина му и наследник Моджтаба Хаменей при американско-израелски въздушен удар в първия ден на войната, ислямската революция се оказа по-устойчива, отколкото Тръмп предвиждаше. Режимът остава непокътнат.

В объркващо изявление президентът по-късно заяви, че смяната на режима вече е постигната, тъй като новите управници на Иран са „съвсем различна група хора“, които „са били много разумни“.

В проектоспоразуменията, които се появиха през последните дни, не се споменава нищо за политическото бъдеще на Техеран и изглежда, че САЩ са се отказали от надеждите си да видят демокрация в Иран.