ЦСКА 1948 надви Славия с 2:0

ЦСКА 1948 тресна с 2:0 Славия на стадион „Александър Шаламанов“ и се изкачи на второто място във временното класиране в родната Първа лига.

Давид Малембана направи кошмарен дебют с екипа на „белите“, отбелязвайки си автогол в 10-та минута. Победата за „червените“ подсигури Мамаду Диало с 12-ото си попадение от началото на сезона.

Така ЦСКА 1948 сложи край на серията си от 3 поредни поражения. „Червените“ са втори в класирането с 43 точки, колкото има и Лудогорец. Левски е първи с 10 точки повече. Славия е на 8-ата позиция с 28 пункта на сметката си.

Дебютантът в състава на домакините Дейвид Малембана си вкара автогол след центриране на Диего Медина още в десетата минута.

Пет минути след това Фредерик Масиел стреля към далечния ъгъл, но кълбото се отби в страничната греда. "Белите" опитаха да изравнят в 24-ата минута след центриране от ъглов удар. Тогава Никола Савич би с глава, но Петър Маринов не допусна попадение.

В 33-ата минута Елиаш Франко центрира от ъглов удар, Масиел насочи топката към вратата, Мамаду Диало отбеляза втория гол във вратата на домакините.

Лазар Марин получи директен червен картон в 36-ата минута заради фаул срещу Масиел, но главният съдия Любослав Любомиров отмени решението си и показа само официално предупреждение за защитника след намесата на видео асистент реферите.

Пет минути след началото на втората част Мамаду Диало би от дъгата на наказателното поле, но Леви Нтумба се справи със ситуацията.

В 68-ата минута Кристиян Балов опита да затрудни вратаря Петър Маринов, който пет минути по-късно трябваше да се справя и с шут на Емил Стоев.

Седем минути преди края на редовното време Браян Собреро опита да затрудни Нтумба, но вратарят на "белите" се справи с удара на халфа на "червените".

Славия е на осмо място в класирането след четвъртата си поредна загуба през 2026 година.

