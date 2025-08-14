IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Моуриньо отново похвали Мъри Стоилов

Гьозтепе бил "възможно най-трудният съперник"

14.08.2025 | 08:01 ч. Обновена: 14.08.2025 | 10:49 ч. 4
Снимка ФК Гьозтепе

Снимка ФК Гьозтепе

Легендата на треньорския пост във футбола Жозе Моуриньо определи отбора на Гьозтепе, който е воден от българския специалист Станимир Стоилов, като "възможно най-трудния съперник", който може да има между два мача в Шампионска лига.

Двата тима излизат един срещу друг тази събота (16-и август) от 21:30 часа българско време на стадион "Гюрсел Арсел" в Измир. Двубоят е чат от 2-и кръг на турската Суперлига, а "Специалния" заяви, че няма да искат отлагането му. 

"Не, нямам такова намерение. Отлагането на един мач беше достатъчна помощ за нас. Опитваме се да направим нещо както за себе си, така и за турския футбол. Отлагането на два мача би било твърде много. И без това няма много свободни дни", заяви португалецът след класирането на тима за плейофния кръг в Шампионска лига. /БНР

"Мачът с Гьозтепе ще бъде физически труден. Съперник като Гьозтепе е последният, с когото бихте искали да играете между мачовете от квалификациите за Шампионската лига, но няма какво да се направи", добави Моуриньо.  

