Моуриньо отново похвали Мъри Стоилов

Легендата на треньорския пост във футбола Жозе Моуриньо определи отбора на Гьозтепе, който е воден от българския специалист Станимир Стоилов, като "възможно най-трудния съперник", който може да има между два мача в Шампионска лига.

Двата тима излизат един срещу друг тази събота (16-и август) от 21:30 часа българско време на стадион "Гюрсел Арсел" в Измир. Двубоят е чат от 2-и кръг на турската Суперлига, а "Специалния" заяви, че няма да искат отлагането му.

"Не, нямам такова намерение. Отлагането на един мач беше достатъчна помощ за нас. Опитваме се да направим нещо както за себе си, така и за турския футбол. Отлагането на два мача би било твърде много. И без това няма много свободни дни", заяви португалецът след класирането на тима за плейофния кръг в Шампионска лига. /БНР

"Мачът с Гьозтепе ще бъде физически труден. Съперник като Гьозтепе е последният, с когото бихте искали да играете между мачовете от квалификациите за Шампионската лига, но няма какво да се направи", добави Моуриньо.