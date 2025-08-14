Представиха официално Бойко Величков, метлата в ЦСКА заигра

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков заяви, че основен приоритет е стабилизиране на първия отбор.

"Получих обаждане, срещнах се с ръководството на клуба. Крайното предложение да бъда спортен директор дойде лично от господин Папазки. С ясно изразени задачи и идеи, с визия от негова и от моя страна какво трябва да се случи с клуба. Аз ще отговарям за всички спортно-технически въпроси в клуба, без да имам последната дума за привличането на нови играчи. Аз участвам с предложения и оценка. Скаутсткото звено е това, което има правомощията да привлича новите играчи. Това се прави с цел ясна отговорност. Имам своята визия за това как клубът трябва да бъде структуриран. Ясен приоритет в този момент е стабилизиране на първия отбор.

Вярвайки, че не може да има стабилизация, ако в отбора има играчи, на които старши треньорът не разчита, заедно с неговото позволение се стигна до тези разговори за пратените играчи във втория отбор. Решението е по мое предложение и съгласувано със старши треньора Керкез", каза Величков.

Той разясни и казуса с разногласията между старши треньора Душан Керкез и полузащитника Георги Чорбаджийски във връзка с изява на играча в социалните мрежи. Величков е категоричен, че на този етап Чорбаджийски остава в ЦСКА и няма да бъде преотстъпван в друг клуб.

"Оценката, че ЦСКА изглежда като "детска градина" е изключително показателна за състоянието. Господин Златков опита да обясни обосновано защо клубът изглежда по този начин. Моята роля ще бъде, анализирайки ситуацията да се върви в посока да се изчистват причините, заради които си мислите, че отборът изглежда детска градина.

Ние сме бесни заради ДНК-то на ЦСКА и всички успехи във времето. Ще трябва време. Ако се спазват основните принципи на всички нива - мисля, че ще се върви само напред и нагоре. Всички процеси трябва да бъдат канализирани и да вървят ръка за ръка. ЦСКА ще се бори...", подчерта Величков, а Златков се разграничи от определението, че отборът изглежда като детска градина:

"По-скоро отборът прилича на операционна, в която се реже на месо и се стига до кокал. Видяхте, че от 11 души са останали само 3 играчи. Докато не се стигне до наистина здрава основа - тогава ще дойдат резултатите. Това е победата, която трябва да извоюваме".

"Миналата седмица получих обаждане и се срещнах с ръководството на клуба. Крайното предложение да стана спортен директор на ЦСКА дойде лично от господин Папазки с ясно изяснени задачи, идеи и визия помежду ни. В този разговор има ясно изяснени отговорности - аз ще отговарям за всички спортно-технически процеси в клуба, но без да имам последната дума за привличането на футболистите. Аз участвам в процеса с предложения и оценка, но скаутското звено има последната дума. Това се прави с идеята за ясна отговорност по думите на Папазки.

Аз имам своята визия за структурата на клуба. В момента основната цел е стабилизацията на отбора. Не може да има стабилизация, ако има футболисти, на които треньорът не смята да разчита. Селекцията тече".

"Задачите са поставени там, където е експертизата. За финанси, юридически процеси и структура - това е към мен. За трансферите най-компетентни са хората от скаутското звено заради контактите и знанията им. Спортният директор е изцяло в процеса и има ежедневна комуникация в клуба".

На този етап Бойко Величков застава зад младите футболистите на ЦСКА, но търпението към тях няма да е безкрайно. Към този момент е изчистен и казусът с Георги Чорбаджийски и треньора Душан Керкез. Важно уточнение е и това, че започва масова чистка сред „червените“ и може съвсем скоро да се наложи ЦСКА да излиза с младите си таланти на терена.

"Казусът с Чорбаджийски трябваше да го решавам на 20-тата минута след подписването на договора. Още тогава се застъпих за играча. Клубът трябва сега да покаже твърда ръка. Твърде много неща се случват като извиване на ръце и те са в ущърб на всички. С оглед потенциала на това момче и допуснатата грешка - приемаме я за факт, тя е неприемлива, особено, ако е волно. Реших да стопирам излизането му, след като веднага получихме предложения, включително и от чужбина. Тримата бяхме на среща, казус няма и Георги е част от отбора. На този етап няма идея за напускането му.

Момчетата ни на по 19-20 години биват съдени, че не са готови, а за това вина има и клубът. Аз се застъпвам за момчетата, но това няма да е за постоянно. Всеки трябва да заяви мястото си в отбора. Може да се стигне до раздяла, но в зависимост представянето на Чорбаджийски. След колективно решение на ръководството се пристъпва към изчистване на ненужни на отбора състезатели. След това следват въпросите с кого тези футболисти ще бъдат заместени и дали това ще се случи пълноценно.

Решението за пратените във втория отбор чужденци е мое, но без забележки най-малкото от треньора, включително в компанията на изпълнителния директор. Всичко трябва да бъде съгласувано с треньора. Когато се говори за треньорска смяна, ще споделя своето мнение. По-добре е отборът да се гради с играчи, които носят отговорност. Имаме и втори отбор, играчите от който могат да излязат срещу Арда".

Изпълнителният директор Радослав Златков сподели как се е стигнало до решението още трима чужденци да бъдат изпратени във втория отбор, където е и Зюмюр Бютучи:

"Нека да поставим фактите. Присъединих се към клуба на 21-ви септември 2024 г. Това беше момент към който трансферният прозорец беше затворил и играчите бяха привлечени. Имаме тръгнал си треньор - Стипич, на когото трябва да преговоря условията. Имаме и нов треньор - Томаш.

Какви са фактите? В клуба се случват уникални неща - стадион, академия, финансова стабилност, трансформация на Панчарево и цифрова трансформация, която тепърва ще се види. Процесите в маркетинг и продажби... Всичко това остава в сянката на резултатите на първия отбор. Има отзад много други дейности, които сега не се забелязват на толкова. Трансферно лято 24/25. Напуснали са 10 състезатели - Матай, Махмутович, Кох... Тогава са се присъединили 11 играчи. Зимата 24/25 - привлечени 3, напуснали 6.

Всички знаете историята на Коялипу. Представя се много добре, но нямаше шансове за преговори заради откупната клауза. Мечтата му е да се върне в елита на Франция. Християн прави трансфер в Нидерландия, а другите си тръгват с определени договорки за клуба, но не положителни за него.

Трансферно лято 25/26 - привлечени са пет, очаквайте в близките дни и седмици новини за още. Ние имаме в същото време трима, които са си тръгнали, защото нямаме договорка с тях. Във футболния мениджмънт има основни правила - А и В. Преговори със състезатели, на които им изтичат договорите - започват 18 месеца по-рано, за да може за 6 месеца да се водят преговори, а ако не се стигне до споразумение - да се направи трансфер.

Когато обаче се пропусне срокът - в последните 6 месеца шансът играчът да стане свободен агент е огромен. Единственият ни лост да задържим даден играч е финансовият, но това може да стане много неизгодно за клуба. Ние гоним и баланс в плащанията. В такива случаи изгодата на футболиста е да стане свободен агент.

По отношение на останалите - има новина по предложение на Величков. Има още няколко футболисти, които са извадени от групата на първия отбор. Това са Пинто, Исека и Локило. Бютучи е изваден по предложение на старши треньора. Така от 11 трансфера миналото лято - ние имаме три състезатели и половина - Ето'о, Тасев, Илия и половин Делова. Той също има откупна клауза. Ние не искаме да го продаваме, но когато получим откупна оферта - решението е в ръцете на Делова. Купър си тръгна при много добри условия за двете страни. Няма да коментирам за Дюлгеров".

По въпроса с трансферите Величков обясни, че главната задача пред него е да изгради стабилност:

"С много промени не може да се реализира потенциал на играчите, които стоят за кратко, на треньора или на отбора. Пред мен стои задачата да се гради нещо по-устойчиво, перспективно... Текучеството през последната година е голям проблем".

Изпълнителният директор застана против честата смяна на треньорите и обяви до кога ще работи в ЦСКА:

"Нога беше мой избор и за краткия период в клуба - той остави невероятна следа и всичко завещано от него ще бъде дадено на новия спортен директор. Той си подаде оставка с един мотив - "трябва да си тръгна, за да опитам да сваля напрежението от първия отбор". Пауло си тръгна достойно и без неустойка - една стотинка не е взел. Аз ще бъда в клуба, докато имам с какво да допринеса или господин Папазки не сметне, че вече не съм полезен".