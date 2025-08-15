ЦСКА 1948 победи трудно Монтана в дебюта на Нанков

ЦСКА 1948 победи Монтана с 2:1 в дебютна среща от 5-ия кръг на футболната Първа лига. Състава на домакините от Бистрица воден от Иван Стоянов вече има актив от 10 пункта и се изкачи на трета позиция, докато Монтана с 2 точки заема 13-то място. Начело на гостите дебют направи Анатоли Нанков.

Монтана създаде първото интересно положение в мача още в 3-ата минута, когато Александър Тодоров стреля, но Петър Маринов се намеси добре и изби в корнер.

ЦСКА 1948 получи дузпа в 12-ата минута от главния съдия Християна Гутева. Нарушението бе отсъдено за задържане на Мамаду Диало от Никола Борисов. След справка с ВАР първоначалното решение бе отменено.

Седем минути по-късно бе отсъден нов наказателен удар за домакините. Отново за нарушение срещу Диало, но нова справка със системата за видеонаблюдение промени и това отсъждане.

В 33-ата минута ЦСКА 1948 поведе в резултата чрез Георги Русев, който се разписа отблизо. Вратарят на Монтана Симеонов отби удар с глава на Собреро, но при добавката бе безпомощен.

Малко след това гол на Диало бе отменен поради засада.

Десет минути след подновяването на играта домакините удвоиха своя аванс. Борислав Цонев намери непокрит Диало и той не сбърка за 2:0.

В 60-ата минута Петър Витанов пропиля отличен шанс за трети гол.

Монтана намали резултата в 73-ата минута. Борис Димитров от трудна позиция отправи диагонален удар и матира Петър Маринов.

До края на срещата футболистите на Анатоли Нанков опитаха да изравнят, но усилията им не дадоха резултат.