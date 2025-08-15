Левски отложи мача си с Ботев Пловдив, Арда с ЦСКА - също

Левски и Арда отложиха по един мач от Първа лига. Решението е породено от евроучастието на двата отбора и достигането до плейофната фаза в Лига на конференциите.

Арда няма да домакинства на ЦСКА в понеделник, а Левски се е освободил между двата мача с АЗ Алкмар.

"По искане ПФК „Арда“ Кж, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БС сезон 2025/2026, срещата от V-ти кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Арда“ Кж и ПФК „ЦСКА“ Сф, се отлага.

По искане ПФК „Левски“ Сф, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2025/2026, срещата от VI-ти кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Ботев“ Пд и ПФК „Левски“ Сф, се отлага".