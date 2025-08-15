IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Левски отложи мача си с Ботев Пловдив, Арда с ЦСКА - също

Двата отбора се възползваха от възможността да го направят

15.08.2025 | 20:07 ч. Обновена: 15.08.2025 | 23:09 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Левски и Арда отложиха по един мач от Първа лига. Решението е породено от евроучастието на двата отбора и достигането до плейофната фаза в Лига на конференциите. 

Арда няма да домакинства на ЦСКА в понеделник, а Левски се е освободил между двата мача с АЗ Алкмар.

"По искане ПФК „Арда“ Кж, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БС сезон 2025/2026, срещата от V-ти кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Арда“ Кж  и ПФК „ЦСКА“ Сф, се отлага.

По искане ПФК „Левски“ Сф, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2025/2026, срещата от VI-ти кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Ботев“ Пд  и ПФК „Левски“ Сф, се отлага". 

Тагове:

левски арда цска ботев пловдив отложени мачове
