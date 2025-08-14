IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Левски с нова победа над Сабах, класира се за плейофа на Лигата на конференциите

"Сините" чакат АЗ Алкмаар на 21 август

14.08.2025 | 20:55 ч. Обновена: 15.08.2025 | 03:19 ч.
Левски се класира за плейофния кръг на Лигата на конференциите, след като победи Сабах в Баку и във втория мач с 2:0. 

Радослав Кирилов изведе тима на Хулио Веласкес напред в резултата пет минути преди края на първото полувреме, а резервата Мазир Сула се разписа в самия край. 

Така "сините" продължават напред с общ резултат 3:0 и ще имат още поне два мача в Европа. 

Преди седмица с гол на Борислав Рупанов в последните секунди Левски спечели с 1:0. 

На 21 август Левски ще е домакин на победителя от двубоя между АЗ Алкмаар и Вадуц, а седмица по-късно гостува на реванша. 

"Сините" ще посрещнат следващия си съперник на Националния стадион "Васил Левски". Тимът на Веласкес за шести пореден мач в европейските турнири не допусна гол във вратата си в редовното време.

Левски Лига на конференциите
