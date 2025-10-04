„Арсенал” победи градския си съперник „Уест Хем”

Арсенал победи с 2:0 у дома градския си съперник Уест Хем. В мач номер 300 на мениджъра Микел Артета начело на тима головете за успеха вкараха бившият капитан на “чуковете” Дейлан Райс (38) и местния любимец Букайо Сака (67) от дузпа, пише gol.bg.

С този успех Арсенал излезе поне временно на върха в класирането във Висшата лига с актив от 16 точки. С една повече от Ливърпул, който гостува на Челси от 19:30 ч. тази вечер. Уест Хем продължава със слабите си резултати и е на предпоследното 19-то място с едва 4 точки от 7 кръга.

Последваха още няколко качествени атаки на домакините, но голът падна чак в 38-та минута. Тогава Субименди изведе Езе, а английският национал стреля. Ареола отрази, но Деклан Райс бе на точното място в точното време и само насочи топката в мрежата за 1:0.

До края на полувремето Арсенал имаше възможност да удвои преднината си, но Тимбер не успя да се възползва от хубаво подаване на Сака, а шут на Калафиори се отклони в гредата.

В началото на второто полувреме “артилеристите” имаха претенции за дузпа, след каот Мавропанос игра с ръка в наказателното си поле. След намесата на ВАР реферът взе решение да подмине ситуацията.

В 52-та минута сантиметри не достигнаха на Гьокереш да засече остро подаване от Райс от дясното крило. Развръзката дойде в 67-та минута, когато Букайо Сака реализира за 2:0 от дузпа. При ситуацията Тимбер бе повален от Диуф на границата на наказателното поле, но след проверката от ВАР реферът посочи бялата точка. В своя мач номер 200 за Арсенал Сака прати в обратния ъгъл Ареола, за да удвои преднината на тима си.