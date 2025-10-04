„Левски” с измъчена победа над „Берое”

Левски доминираше почти през целия мач, но стигна до много измъчена победа с 3:1 над Берое в среща от 11-ия кръг на Първа лига, проведена на стадион „Георги Аспарухов“. Почти цяло полувреме заралии играха с човек по-малко заради червен картон на Тижани Сона, даден след намесата на ВАР в 50-ата минута, пише gol.bg.

Успехът за сините донесоха Мустафа Сангаре, Марин Петков и Гашпер Търдин, който вкара дебютния си гол за столичани. Сангаре откри резултата в 11-ата минута. Изненадващо Алберто Салидо изравни в 73-ата минута. След това обаче влезлият като резерва Марин Петков направи 2:1. Гашпер Търдин във втората минута на добавеното време фиксира крайното 3:1.

Още в началото на мача Гашпер Търдин стреля, но Артур Мота се отчете с добро спасяване. В 5-ата минута от Левски имаха претенции за дузпа за нарушение на Хуан Пабло Саломони срещу Радослав Кирилов.

Логичното се случи и „сините" поведоха в резултата в 12-ата минута, когато Мазир Сула изведе Мустафа Сангаре, а малийският таран на столичани с мощен шут матира Артур Мота 1:0.

След попадението момчетата на Хулио Веласкес натикаха съперника в неговата половина и подложиха заралии на сериозен натиск.

В 17-ата минута Алберто Салидо подаде към Хуанка Пинеда отляво, но крилото на Берое бе блокиран от Алдаир.

Мазир Сула стреля по земя в 22-рата минута, но Артур Мота внимаваше и улови. Три минути след това след изстрел на Акрам Бурас, който не бе най-добрия заради блокиране от играч на Берое, топката стигна до Радослав Кирилов, но той стреля високо над вратата.

Кристиан Димитров пробва да изненада Артур Мота с изстрел от дистанция в 40-ата минута, но бе доста неточен.

Минута по-късно и Кристиан Макун пробва изстрел отдалеч, който бе по-точно насочен, но Артур Мота изби.

Алдаир центрира към далечната греда в 43-ата минута, топката стигна до Радослав Кирилов, но неговият изстрел профуча покрай вратата.

Второто полувреме започна изстрел на Салидо от дистанция, минал покрай вратата на Светослав Вуцов.

Тижан Сона получи жълт картон за нарушение срещу Алдаир, но Мариян Гребенчарски бе извикан да прегледа ситуацията на ВАР монитора и изгони защитника на Берое в 50-ата минута.

В 56-ата минута сантиметри разделиха Радослав Кирилов от попадение. Мазир Сула стреля с глава право в ръцете на Артур Мота в 58-ата минута. Викторио Вълков се подхлъзна и не успя да изчисти добре топката от наказателното поле в 62-рата минута, но Хуан Пабло Саломони се намеси решаващо, за да не позволи на Мустафа Сангаре да се разпише.

Берое успя да изравни резултата в 73-ата минута, шокирайки феновете на „Герена“. Йесид Валбуена изведе Алберто Салидо, който размина Светослав Вуцов за 1:1.

Радослав Кирилов пропусна целта в 76-ата минута. Йесид Валбуена бе изведен очи в очи с Вуцов в 79-ата минута, но Вуцов излезе добре и нападателят на Берое стреля в него.

Левски отново излезе напред в резултата в 81-вата минута, когато Радослав Кирилов центрира отляво към далечната греда, където Марин Петков засече топката малко, след като се появи в игра.

В 83-ата минута Евертон Бала отправи мощен удар от дистанция, но прати топката в напречната греда.

Във 2-ата минута на добавеното време Гашпер Търдин засече с глава центриране от корнер за 3:1.

До края не падна нов гол и Левски оглави еднолично класирането в родната Първа лига.