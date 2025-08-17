Стартира 25-тата юбилейна ветроходна регата "Кор Кароли".

Тази година тя събра 34 екипажа от цялата страна. Състезанието е част от празника на Варна. Стартът беше даден в морската столица, а финалът ще бъде в Бургас на 18 август.

Регата "Кор Кароли" е най-престижното и най-обичано ветроходно състезание в страната ни. По повод празника на града гонките бяха във Варненския залив.

Организатор на регатата е Фондация Кор Кароли с председател кап. Тома Томов, съорганизатори са Община Варна и Яхт-клуб Кап.Георги Георгиев-Порт Варна.