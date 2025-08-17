IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стартира 25-тата юбилейна ветроходна регата "Кор Кароли"

17.08.2025 | 09:32 ч. Обновена: 17.08.2025 | 11:28 ч. 0
Снимка: регата "Кор Кароли"

Снимка: регата "Кор Кароли"

Стартира 25-тата юбилейна ветроходна регата "Кор Кароли". 

Тази година тя събра 34 екипажа от цялата страна. Състезанието е част от празника на Варна. Стартът беше даден в морската столица, а финалът ще бъде в Бургас на 18 август. 

Регата "Кор Кароли" е най-престижното и най-обичано ветроходно състезание в страната ни. По повод празника на града гонките бяха във Варненския залив. 

Организатор на регатата е Фондация Кор Кароли с председател кап. Тома Томов, съорганизатори са Община Варна и Яхт-клуб Кап.Георги Георгиев-Порт Варна. 

