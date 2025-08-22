IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Почина багеристът, пострадал при инцидент в завод "Арсенал"

Багерът, управляван от работника, се е запалил

22.08.2025 | 11:20 ч. Обновена: 22.08.2025 | 11:25 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Почина 53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в завод „Арсенал" в Казанлък.

Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си, съобщи Дарик Нюз.

Инцидентът стана в сряда, 20 август, около 11:15 часа. По първоначална информация багерът, управляван от работника, се е запалил, докато е пренасял отпадъчен материал на територията на завода. Според очевидци мъжът не е успял да излезе от горящата кабина.

Свързани статии

Веднага след инцидента пострадалият беше транспортиран по спешност в специализираната клиника в Пловдив с над 50% изгаряния по тялото и в критично състояние. От ръководството на "Арсенал" АД заявиха в официално прессъобщение, че мъжът е с повърхностни изгаряния.

По случая се води разследване.

Районната прокуратура в Стара Загора работи по изясняване на инцидента. Назначени са експертизи и се разпитват свидетели.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Арсенал завод работник инцидент багерист
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem