Новини

Финландка се удави в Поморие

При друг трагичен случай по морето загина жена от София

22.08.2025 | 11:36 ч. Обновена: 22.08.2025 | 12:58 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

За два нови случая на удавници по българското черноморие съобщи днес полицията в Бургас. Удавили са се две жени, едната е чужда туристка, предава БГНЕС.

Първият инцидент от четвъртък се е случил около 12.51 часа. Полицаите в Царево получили сигнал от района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол. В морето се е удавила 56-годишна жена от София.

Вторият инцидент се е разиграл около 13.20 часа в района на южния плаж на Поморие пред хотелски комплекс. В морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август със съпруга си.

Телата на двете жени са откарани в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас за аутопсия. Работата по случаите продължава. 

Поморие удавена жена ОДМВР-Бургас бурно море
