IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

12 наши спортисти със стипендии от МОК

Сред тях са Петър Мицин, Пламена Миткова, Йоана Георгиева, Рами Киуан

22.08.2025 | 09:13 ч. Обновена: 22.08.2025 | 09:55 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Международният олимпийски комитет одобри за стипендианти 12 наши водещи спортисти, които ще получат финансова и логистична подкрепа за летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г., съобщиха от БОК. 

В списъка за подпомагане са Петър Мицин (плуване), Пламена Миткова (лека атлетика), Йоана Георгиева (кану-каяк), Рами Киуан (бокс), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Яница Динева (художествена гимнастика), Йоана Илиева (фехтовка), Десислава Ангелова (гребане), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

„Предложихме повече спортисти, защото всеки един от тях има шанса да подобри постиженията и развие таланта си в следващите три години“, заяви председателят на БОК Весела Лечева.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мок стипендии спортисти весела лечева
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem