12 наши спортисти със стипендии от МОК

Международният олимпийски комитет одобри за стипендианти 12 наши водещи спортисти, които ще получат финансова и логистична подкрепа за летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г., съобщиха от БОК.

В списъка за подпомагане са Петър Мицин (плуване), Пламена Миткова (лека атлетика), Йоана Георгиева (кану-каяк), Рами Киуан (бокс), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Яница Динева (художествена гимнастика), Йоана Илиева (фехтовка), Десислава Ангелова (гребане), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

„Предложихме повече спортисти, защото всеки един от тях има шанса да подобри постиженията и развие таланта си в следващите три години“, заяви председателят на БОК Весела Лечева.