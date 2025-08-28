Тежка загуба: Левски падна с 4:1 от АЗ Алкмаар

АЗ Алкмаар разби с 4:1 Левски в плейофен реванш от Лигата на конференциите и с общ резултат 6:1 сложи точка на тазгодишното евроучастие на "сините".

Интригата на стадион "АФАС" приключи още до 6-ата минута, докогато домакините нанизаха два гола. Попаденията бяха дело на Ибрахим Садик и Мекс Меердинк, а в самия край на полувремето отново Садик се разписа за 3:0.

След почивката домакините значително намалиха темпото и това позволи на Евертон Бала да вкара за Левски. В края на срещата Лекинсио Зеефаук оформи крайния резултат.

Така Левски напуска Европа с осем мача, в които се представи достойно. В Лига Европа "сините" елиминираха Апоел Беер Шева след дузпи, после бяха на косъм от сензация срещу Спортинг Брага, но малко не достигна на хората на Хулио Веласкес да я сътворят.

В Лигата на конференциите Левски не срещна проблеми срещу коравите азери от Сабах, но АЗ Алкмаар се оказа прекалено голяма хапка, като и в двата мача малките детайли, от които умеят да се възползват големите отбори, решиха крайния изход.

Сега Левски насочва вниманието си изцяло към Първа лига, където в неделя предстои домакинство на ЦСКА 1948.

