IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Тежка загуба: Левски падна с 4:1 от АЗ Алкмаар

Интригата приключи още до 6-ата минута, когато домакините нанизаха два гола

28.08.2025 | 22:26 ч. Обновена: 28.08.2025 | 22:53 ч. 3
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

АЗ Алкмаар разби с 4:1 Левски в плейофен реванш от Лигата на конференциите и с общ резултат 6:1 сложи точка на тазгодишното евроучастие на "сините".

Интригата на стадион "АФАС" приключи още до 6-ата минута, докогато домакините нанизаха два гола. Попаденията бяха дело на Ибрахим Садик и Мекс Меердинк, а в самия край на полувремето отново Садик се разписа за 3:0.

След почивката домакините значително намалиха темпото и това позволи на Евертон Бала да вкара за Левски. В края на срещата Лекинсио Зеефаук оформи крайния резултат.

Така Левски напуска Европа с осем мача, в които се представи достойно. В Лига Европа "сините" елиминираха Апоел Беер Шева след дузпи, после бяха на косъм от сензация срещу Спортинг Брага, но малко не достигна на хората на Хулио Веласкес да я сътворят.

В Лигата на конференциите Левски не срещна проблеми срещу коравите азери от Сабах, но АЗ Алкмаар се оказа прекалено голяма хапка, като и в двата мача малките детайли, от които умеят да се възползват големите отбори, решиха крайния изход.

Сега Левски насочва вниманието си изцяло към Първа лига, където в неделя предстои домакинство на ЦСКА 1948.

Подробности за срещата - на Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

футбол Левски
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem