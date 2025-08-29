Добър жребий за Лудогорец в основната фаза на турнира Лига Европа

Българският шампион Лудогорец (Разград) получи приемлив жребий за мачовете си от основната фаза на турнира Лига Европа, след като от първа урна получи шотландския Глазгоу Рейнджърс и испанския Бетис. Разградчани се разминаха с топ-фаворитите в турнира като Рома (Италия), Порто (Португалия), Лил (Франция) и Астън Вила (Англия).

Футболистите на треньора Руи Мота ще гостуват в Глазгоу и ще бъдат домакини на Бетис (Севиля).

От втора урна се паднаха отборите на ПАОК (Солун) с българския национал Кирил Десподов в състава и Ференцварош, докато Ница (Франция) и Йънг Бойс (Швейцария) са от трета. От последната урна дойдоха пък Селта (Виго, Испания) и Малмьо (Швеция).

Точните дати и часове все още не са известни и УЕФА трябва да направи пълната програма в рамките на едно денонощие.

Срещите започват на 24/25 септември, а следващите дати са 2-и октомври, 23-и октомври, 6-и ноември, 27-и ноември и 11 декември през 2025-а година. Двата кръга след Нова година са на 22-и и на 29-и януари 2026-а.

Програмата на Лудогорец предлага следните осем мача:

Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) – гост

Бетис (Севиля, Испания) – домакин

ПАОК (Солун, Гърция) – домакин

Ференцварош (Унгария) – гост

Ница (Франция) – домакин

Йънг Бойс (Швейцария) – гост

Селта Виго (Испания) – домакин

Малмьо (Швеция) - гост

Още футболни новини четете в Gol.bg