Шест изключителни К-1 крале на SENSHI 28 Grand Prix

Бойното събитие на годината - SENSHI 28 Grand Prix ще покаже сериозни и експлозивни сблъсъци в атрактивната категория 95+ кг на плажната арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна на 13 септември. Това ще бъде първият по рода си турнир за SENSHI в най-тежкия състезателен формат, познат в бойните спортове от легендарните години на К-1.

Но това, което прави SENSHI 28 Grand Prix истински историческо събитие, е нещо повече от мащабния турнир. Това е присъствието на шест легенди, чиито имена са написани със златни букви в историята на К-1 Grand Prix. Те не са просто свидетели на този формат – те са неговото въплъщение. Те са бойците, които стотици хиляди фенове по света са аплодирали по арените и залите на Токио, Осака и Амстердам и още големи градове по цял свят.

Хората, които знаят какво означава да излезеш на ринга и да преминеш през няколко тежки битки в една-единствена вечер. Само те познават цената на всяка победа – болката, изтощението, стратегиите и волята да останеш на крака, когато тялото отказва.

Сега именно тези икони пристигат в България – не като състезатели, а като съдии, рефери и пазители на високия стандарт на Grand Prix. Ернесто Хуст, Семи Шилт, Франциско Фильо, Николас Петас, Анди Зауер и Алберт Краус пристигат у нас, за да предадат своето знание и дух на новото поколение бойци и да вдъхнат величието на един от най-емблематичните формати в бойните спортове.

Ернесто Хуст е четирикратен световен шампион на K-1, световен шампион по савате, световен шампион на ISKA по фул контакт и световен шампион по муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI. В бойните среди Ернесто Хуст е считан за един от най-великите кикбоксъри на всички времена. Прякорът му „Мистър Перфектен“ произтича от способността му да изпълнява сложни комбинации с почти машинно-прецизна техника.

В ледгендарното K-1 Grand Prix 1993, което е и първото издание на K-1 World Grand Prix, Ернесто Хуст побеждава Петер Артс с решение на съдиите в четвъртфиналите, нокаутира Морис Смит в полуфиналите и се класира за финала на турнира, където е победен от Бранко Цикатич. Grand Prix титлите си завоюва безапелационно през 1997, 2000, 2001 и 2002 година.

Семи Шилт е четирикратен K-1 Grand Prix шампион, K-1 световен шампион, шампион на Glory Grand Slam 16-man tournament, световен шампион на Glory, трикратен носител на титлата King of Pancrase и двукратен световен Кудо шампион, президент на KWU SENSHI Европа, член на борда на директорите на KWU SENSHI. С три поредни Grand Prix титли Семи Шилт е поставил висока летва за преодоляване от бойците, търсещи бойната слава.

Отличната физическа подготовка и огромният размер на Семи Шилт му позволяват да се бори изтощително, изморявайки противниците си с удари от разстояние. Неговият техничен стил и издръжливост го правят и много труден за сваляне – Шилт е бил нокаутиран само два пъти в кариерата си в кикбокса.

В интервю пред английската спортна медия Bloody Elbow наскоро той сподели, че е готов да използва забележителния си опит като единственият кикбоксър, спечелил пет големи турнира в тежка категория, за да даде съвети на бойците, които ще участват в първото Grand Prix на SENSHI на 13 септември.

Николас Петас e eвропейски и световен шампион по карате, последният учи-деши на Масутацу Ояма, водещ на ринга на бойната галавечер SENSHI, член на борда на директорите на KWU SENSHI. Петас е големият шампион в K-1 Grand Prix на Япония 2001. Победата му е над опитната японска каратека Акио Мори - Мусаши пред 40 000 публика в Tokio Dome.

В края на бойната си кариера Петас постига сензационна победа с нокаут над южнокорейския гигант Ким Йонг-Хюн на K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! на 31 декември 2007 г. В този мач Петас изтощава Ким, който е с 39 см по-висок от него и тежи с над 63 кг повече, с поредица от лоу кикове, преди да го нокаутира 41 секунди след началото на втория рунд. Този нокаут е и до днес рекорд за по-нисък мъж, който е спрял гигант в бойни спортове с удари от стойка. Разликата в ръста на бойците е наистина значителна - 1,78 м срещу 2,17 м.

Франциско Фильо е 2-кратен шампион на K-1 Grand Prix, абсолютен световен киокушин шампион през 1999 г., световен киокушин шампион през 1997 г., 4-кратен бразилски шампион, 3-кратен южноамерикански шампион, завършил успешно предизвикателството „100 боя“ (битки със 100 човека за един ден) през 1999 г. и то два пъти - в Япония и Бразилия. Президент на KWU SENSHI Южна Америка и член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Бразилският шампион Фильо прави своя професионален дебют в K-1 на 20 юли 1997 г. на турнира K-1 Dream 1997 с победа над любимеца на няколко поколения бойни фенове – каратеката и кикбоксьор Анди Хуг. Интересно за него е, че Фильо има още една победа срещу Анди Хуг на 5-тото световно първенство по киокушин през 1991 г. с нокаут, постигнат в последната секунда на третия рунд. Двете му последователни титли от K-1 Grand Prix турнири през 2000 и 2001 показват шампионските му качества и заслужено поставят името му сред легендите на бойните спортове.

Алберт Краус е първият K-1 световен шампион на MAX Tournament през 2002 г., както и първият SUPERKOMBAT шампион в средна категория. Краус е носител и на четири отделни световни титли по кикбокс и муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Устремен към победата, Алберт Краус се нуждае само от една минута, за да нокаутира Каолан Каович с комбинация от удари и да стане първият в историята шампион на K-1 World Max 2002. „Ураганът“ Краус оставя зад себе си огромно бойно наследство – взима участие в 148 кикбокс битки, със 115 победи и впечатляващите 79 нокаута. С 7 победи в бокса преди това той показва силния си неотстъпчив характер, който явно се предава по наследство, тъй като синът му Градус Краус днес е изгряваща звезда в бокса.

Анди Зауер е двукратен световен K-1 MAX шампион, четирикратен световен шампион по Shootboxing, Showtime 70MAX световен шампион и световен муай тай шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Тази година се отбелязват 20 години от впечатляващата победа на Зауер над титулувания боец Буакау Банчамек във финала на K-1 World MAX 2005 Championship. Това е и първата от трите им срещи, в които Анди Зауер има статистика от 2 победи над него. Друг интересен факт за шампионата от 2005 г. с 16 елитни бойци е, че Анди Зауер се бие на полуфинала срещу Казуя Ясухиро - резервен боец, заменил Масато, оттеглил се от турнира поради контузия.

Първото по рода си Grand Prix издание на SENSHI ще посрещне още няколко световноизвестни бойци с впечатляващи титли и постижения, които ще се включат в реферския и съдийския състав - Тариел Николейшвили, Захари Дамянов, Ян Сокуп и Петър Мартинов. Билетите за международната галавечер са в продажба в мрежата на Eventim.bg – запазете още сега най-добрите места до арената на историческия Grand Prix турнир, който не е за изпускане.

В тази ключова септемврийка вечер на брега на Черно море бойците в Grand Prix трябва да преминат през няколко тежки последователни срещи, изискващи изключителна физическа и психическа издръжливост на всеки претендент за титлата. Това е истинско изпитание не само на характера и волята на боеца, но и въпрос на стратегия, концентрация и силна жажда за победа.

