Ботев (Враца) победи Черно море, варненци с първо поражение

Владислав Найденов се разписа след индивидуален пробив в началото на второто полувреме и Ботев (Враца) спечели с 1:0 над Черно море (Варна) в мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига. Това бе втори успех за врачани от началото на сезона и те се изкачиха на седмо място, с две точки зад "моряците".

Първата ситуация в мача бе за врачани в средата на първото полувреме, но Милен Стоев бе неточен с глава. Домакините атакуваха опасно и в 40-ата минута, когато Хосе Гайегос направи индивидуален пробив, достигна границата на наказателното поле и стреля във вратата на гостите. Ударът обаче бе уловен от Пламен Илиев.

Почивката дойде при нулево равенство и без големи положения за гостите от Варна, които логично изостанаха в резултата в началото на втората част. В 49-ата минута Владислав Найденов проби по дясното крило и отправи удар, а топката се отклони от крака на Влатко Дробаров и влезе в мрежата на Черно море.

Варненци отправиха първия си точен удар едва в 83-ата минута, когато резервата Селсо Сидни надскочи Милен Стоев и стреля с глава, но право в ръцете на Димитър Евтимов.

Така "моряците" допуснаха първо поражение през сезона и останаха на четвърто място с 12 точки. По една повече имат Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948.