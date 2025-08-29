IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ботев (Враца) победи Черно море, варненци с първо поражение

Владислав Найденов вкара единствения гол

29.08.2025 | 21:49 ч. Обновена: 29.08.2025 | 23:58 ч. 1
Снимка: Lap.bg

Владислав Найденов се разписа след индивидуален пробив в началото на второто полувреме и Ботев (Враца) спечели с 1:0 над Черно море (Варна) в мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига. Това бе втори успех за врачани от началото на сезона и те се изкачиха на седмо място, с две точки зад "моряците". 

Първата ситуация в мача бе за врачани в средата на първото полувреме, но Милен Стоев бе неточен с глава. Домакините атакуваха опасно и в 40-ата минута, когато Хосе Гайегос направи индивидуален пробив, достигна границата на наказателното поле и стреля във вратата на гостите. Ударът обаче бе уловен от Пламен Илиев. 

Почивката дойде при нулево равенство и без големи положения за гостите от Варна, които логично изостанаха в резултата в началото на втората част. В 49-ата минута Владислав Найденов проби по дясното крило и отправи удар, а топката се отклони от крака на Влатко Дробаров и влезе в мрежата на Черно море. 

Варненци отправиха първия си точен удар едва в 83-ата минута, когато резервата Селсо Сидни надскочи Милен Стоев и стреля с глава, но право в ръцете на Димитър Евтимов. 

Така "моряците" допуснаха първо поражение през сезона и останаха на четвърто място с 12 точки. По една повече имат Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

ботев враца черно море
