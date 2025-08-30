Септември би Локо София и прати ЦСКА на последно място

Никола Фонтен вкара в края на мача и Септември записа втори успех от началото на сезона в българското първенство по футбол, побеждавайки Локомотив (София) с 1:0 като домакин на собствения му стадион. Така Септември се отлепи от дъното на класирането и изпрати там отбора на ЦСКА, който е без победа в първите си пет мача през есента.

Локомотив (София) създаде първото чисто положение в мача и то бе 100-процентово. Патрик Габриел-Галчев проби по дясното крило, стигна до аутлинията и центрира на волето на Анте Аралица, който не успя да уцели вратата от около пет метра.

Септември отговори с опасен удар на Георги Върбанов в следващата атака, но второто чисто положение отново бе за символичните гости. Райън Бидунга изведе Ерол Дост зад гърба на защитата с техничен прехвърлящ пас, но нападателят изпрати топката покрай дясната греда на Янко Георгиев.

Дост пропусна още веднъж след половин час игра, а Бидунга отправи първия точен удар към вратата в добавеното време. Той бе спасен от Георгиев и първото полувреме завърши 0:0.

Виктор Очаи удари греда за Септември в началото на второто полувреме, а домакините бяха улеснени в 63-ата минута след червен картон на Христо Митев заради грубо нарушение. Отново Локо обаче създаде добро положение, след като четвърт час преди края Луан намери Диего Рапосо отляво, но неговият удар бе неточен.

Локомотив не се възползва от положенията си и бе наказан в 77-та минута. Никола Фонтен получи топката в наказателното поле и стреля от много малък ъгъл, но Мартин Величков бе излязъл напред и не успя да отрази силния удар на влезлия секунди по-рано нападател. Така Септември спечели с 1:0, нанесе първо поражение на Локо и остави отбора на Станислав Генчев шести.

Мачът на стадион "Локомотив" завърши три минути преди полунощ и е един от най-късните в историята на българския футбол.